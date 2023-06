Wolverine World Wide, Inc. benoemt een nieuwe voorzitter voor Sweaty Betty

Wolverine World Wide, Inc. benoemt Melissa Mullen als voorzitter van het merk Sweaty Betty, een premium activewear merk voor dames, zo meldt Wolverine World Wide in een persbericht.

De nieuwe merk-voorzitter rapporteert rechtstreeks aan Isabel Soriano, voorzitter van Wolverine Worldwide’s International Group. Daarnaast zal ze het merk nauw afstemmen op de andere internationale activiteiten van het bedrijf en de teams in staat stellen hun krachten en middelen over de diverse functies heen te benutten, zo is te lezen. Mullen treedt in de schoenen van Julia Straus.

Mullen is een doorgewinterde consumentgerichte en omnichannel retail leider en brengt een schat aan ervaring mee uit diverse leidinggevende functies bij wereldwijde mode-, atletiek-, en schoenenmerken. In haar laatste functie was ze actief als vicevoorzitter en general manager voor Jo Malone in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze was toen verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten.