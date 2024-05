Wolverine World Wide, Inc. benoemt nieuwe Chief Legal Officer

Wolverine World Wide, Inc. vindt een nieuwe Chief Legal Officer en Corporate Secretary in Dave Latchana. De nieuwe CLO houdt toezicht op de juridische, compliance, bedrijfscommunicatie, risicobeheer, ESG en beveiliging en verliespreventie functies van het bedrijf.

Latchana werkt als 16 jaar voor het bedrijf en trad in 2008 in dienst als bedrijfsjurist. Daarna zat hij op de stoel als Associate General Counsel and Assistant Secretary, waarbij hij nauw samenwerkte met het managementteam en de raad van bestuur van het bedrijf. In 2021 werd Latchana vicevoorzitter van Executive Compensation, Global Benefits and Corporate Communications. Nu stapt hij in de CLO-schoenen.

Volgens Chief Executive Officer Chris Hufnagel is Latchana onmisbaar binnen het bedrijf. “In zijn bijna 16-jarige loopbaan bij het bedrijf heeft Dave leidinggevende functies bekleed op het gebied van juridische zaken, personeelszaken, risicomanagement en bedrijfscommunicatie, waardoor hij ons bedrijf, onze branche en onze mogelijkheden ongelooflijk goed begrijpt. We kijken ernaar uit om te kunnen blijven profiteren van zijn diepgaande kennis en aanzienlijke juridische en industriële expertise bij de uitvoering van ons transformatieplan.”