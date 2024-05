Wolverine Worldwide benoemt nieuwe CFO

Michael D. Stornant, Chief Financial Officer van Wolverine Worldwide, Inc. geeft het stokje over aan Taryn Miller nu hij met pensioen zal gaan. Miller trad op 9 mei in haar rol, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Stornant zal tot het begin van 2025 nauw samenwerken met de nieuwe CFO om een soepele overgang te garanderen.

Miller neemt 25 jaar aan wereldwijde bedrijfservaring met zich mee. Zo biedt ze operationeel inzicht en bewezen leiderschapsexpertise in bedrijfsfinanciën en investor relations, zo is te lezen. In haar meest recente rol zat ze op de stoel als Vice President Corporate and Commercial Finance bij Corteva Agriscience. Daarvoor zat ze op de stoel als CFO bij bedrijven, zoals Kraft Heinz Canada Inc.

Volgens Chris Hufnagel, Chief Executive Officer en voorzitter van het bedrijf, kent Miller de consumentensector op haar duim en heeft ze met succes grote, wereldwijde financiële organisaties door transformatie- en groeiperiodes geleid. “De raad van bestuur en ik zijn dan ook enthousiast Miller te verwelkomen in ons managementteam. We zijn ervan overtuigd dat haar diepgaande financiële ervaring en kennis, in combinatie met haar resultaatgerichte leiderschapsstijl van onschatbare waarde zullen zijn bij de voortgang van onze voortdurende strategische transformatie.”