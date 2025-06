Won Hundred neemt afscheid van Global Sales Director Wichard Slootheer

Het Deense modemerk Won Hundred neemt na bijna 14 jaar afscheid van zijn Global Sales Director, Wichard Slootheer. Dit laat Slootheer weten in een bericht op LinkedIn. Zijn rol wordt overgenomen door Sophie Vlok.

Slootheer speelde een belangrijke rol in de groei van Won Hundred binnen de Benelux-markt. Hij begon in oktober 2011 als Sales Manager voor de Benelux. In April 2014 werd hij Country Manager voor het merk. In april 2020 groeide hij door naar de functie van Global Sales Director. Onder zijn leiding werden onder meer twee winkels in Amsterdam geopend, zes showrooms gerealiseerd en zestig collecties op de markt gebracht.

"Meer dan een merk, werd Won Hundred een deel van mijn identiteit," aldus Slootheer op LinkedIn. Won Hundred is opgericht in Kopenhagen in 2004 door Nikolaj Nielsen. Het merk staat bekend om zijn minimalistische ontwerpen en stoere interpretaties van klassieke stijlen.