Wood Wood verandert management na een nieuwe start

Er zijn veranderingen in het management van Deens modemerk Wood Wood. De wisselingen komen nadat het merk uit een faillissement werd gered door DK Company.

Gitte Wetter is benoemd tot de nieuwe Head of Design voor de mannenmode van Wood Wood, zo staat in het persbericht. Morten Dybdahl leidt het merk nu als Brand Director.

Dybdahl is in zijn rol verantwoordelijk voor het dagelijkse management van Wood Wood. Wetter werkt in zijn functie als Head of Design voor mannenmode nauw samen met creatief directeur en medeoprichter Brian SS Jensen. Verder houdt Wetter zich bezig met de ontwikkeling van twee lijnen voor Wood Wood.