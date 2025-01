Xandres benoemt nieuwe CEO

Het Belgische modehuis Xandres heeft een nieuwe Chief Executive Officer. Willem Wijnen treedt in de schoenen van Patrick Desrumaux, die het modehuis halverwege 2024 verliet, zo maakt Xandres bekend op LinkedIn.

Xandres schrijft dat het klaar is voor een nieuw hoofdstuk van groei. Het merk heeft naar eigen zeggen zijn positie versterkt en ‘is toonaangevend in hoogwaardige mode met een focus op duurzaamheid en inclusiviteit’. Wijnen krijgt nu de taak om de positie op de internationale markt te verstevigen.

Aan ervaring heeft Wijnen geen gebrek. Hij is een doorgewinterde leider in de mode-industrie. Zo heeft hij diverse leidinggevende functies bij modebedrijven als Men at Work, The Sting en Van de Velde op zijn naam staan. Wijnen werkte bijvoorbeeld vijf jaar als Chief Marketing Officer bij The Sting en ruim drie jaar bij Van de Velde als Chief Commercial Officer.

Toen Desrumeux halverwege 2024 het Belgische modehuis verliet door onbekende redenen, werd de CEO-rol tijdelijk ingevuld door Pieter van Dyck. Hij heeft Xandres en zijn teams zes maanden begeleid en ‘het fundament versterkt’, aldus het bericht op LinkedIn. Wijnen neemt nu het stokje van hem over.