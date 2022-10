Yamuna Forzani wint Dutch Design Awards in categorie mode

Yamuna Forzani is de winnaar van de Dutch Design Awards in de categorie mode. Forzani, artistiek leider, modeontwerper en lid van de Nederlandse ballroomscene, won de prijs met het concept The Utopia Ball x Fashion Show: een samenvoeging van een modeshow en een ballroomcompetitie.

Het concept voor The Utopia Ball x Fashion Show werd in 2018 bedacht voor en met leden van de trans- en queer community en ontwikkelde zich daarna tot een platform voor modetalent in en rond deze gemeenschap. In 2021 werd het eerste Utopia Ball gehouden in de Kunsthal, als onderdeel van de Pride in Rotterdam.

'Met Utopia Ball raakt Forzani aan essentie van mode'

Forzani werd genomineerd voor de Dutch Design Award vanwege de bijzondere ruimte die ze volgens de jury met The Utopia Ball x Fashion Show creëert. “Yamuna Forzani ontwerpt evenementen en ervaringen waar mensen die op veel andere plekken worden buitengesloten zich thuis voelen en hun talent kunnen exposeren,” schreef de jury in een persbericht ter gelegenheid van de nominaties. “Met het Utopiabal haalt Yamuna Forzani ballroom uit de niche en maakt verbinding met een breder publiek, waarmee ze de essentie van mode als empowerment raakt.”

Naast Forzani waren ontwerpers Antoine Peters en David Laport genomineerd. Peters werd genomineerd met zijn project Space Garments, een serie installaties maakt die het midden houden tussen kledingstuk, sculptuur en landschap. Van Laport werd de collectie Local Vegetation uitgelicht, een poëtische collectie gebaseerd op planten.

De awards werden gisteravond uitgereikt in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. De jury van de categorie mode bestond uit Iris Ruisch, Marga Weimans, Mehtap Gungormez, Branko Popovic en Rachid Naas. Er werden ook prijzen uitgereikt in de categorieën product, habitat, communicatie, ontwerponderzoek, data en interactie, opdrachtgeverschap en jong ontwerp.