Yeliz Çiçek nieuwe Business Director Studio NK

Yeliz Çiçek is aangesteld als de nieuwe Business Director van het Nederlandse damesmodemerk Studio NK, zo blijkt uit een gezamenlijke Instagram-bericht van Çiçek en Studio NK.

Çiçek brengt meer dan 12 jaar ervaring in de mode- en communicatiebranche met zich mee. Ze startte haar loopbaan in 2012 als redacteur bij Marie Claire en breidde haar ervaring uit als freelancer voor modebedrijven, social media en consultancy. In 2018 werd ze adjunct-hoofdredacteur bij Glamour en vervulde later de rol van hoofdredacteur bij Linda Meiden in 2020. Van begin 2022 tot juli 2024 leidde ze Vogue Nederland als hoofdredacteur. Onlangs publiceerde ze haar boek Alles is Mogelijk (2024) en is ze medeoprichter van de Female Initiative Business Academy, een platform dat vrouwelijke ondernemers ondersteunt en inspireert.

Damesmodemerk Studio NK werd in 2018 opgericht door Neslihan Kiyak, die tevens ook creatief directeur is. Kiyak richt zich op het creëren van handgemaakte kledingstukken voor vrouwen, met een nadruk op "tijdloze stijl, hoogwaardige stoffen en een perfecte pasvorm." Het merk heeft als missie vrouwen een unieke en krachtige uitstraling te geven door middel van mode die zowel elegant als krachtig is. Kiyak studeerde in 2009 af aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) met een specialisatie in Fashion & Branding.

Met de benoeming van Çiçek als nieuwe Business Director zet Studio NK een belangrijke stap in haar groei. Çiçek, met meer dan 12 jaar ervaring in de mode- en communicatiebranche, gaat samen met Kiyak het merk "naar nieuwe hoogtes brengen," aldus het bericht op Instagram waarin het duo haar ambitie om de impact van Studio NK verder te versterken benadrukt.