YNAP-oprichter Federico Marchetti sluit zich aan bij directie Giorgio Armani

Federico Marchetti, de oprichter van Yoox Net-a-Porter, is aangesteld als niet-uitvoerend directeur bij Giorgio Armani. Het Italiaanse modehuis meldt dit in een persbericht.

De link tussen Armani en YNAP ligt er al langer. De online winkel van Armani is namelijk ontworpen en gemanaged door YNAP.

Federico Marchetti kondigde in maart mee dat hij stopt als CEO bij Yoox Net-a-Porter. Hij zal de taken van CEO blijven vervullen bij het bedrijf tot een opvolger is gevonden. Een vervanger voor Marchetti is tot op heden nog niet benoemd. De topman richtte in 2000 Yoox op, dat in 2015 samenging met de Net-a-Porter Group. Onder de groep vallen ook Mr Porter en The Outnet.

Beeld: SGP