Zac Coughlin nieuwe CFO van PVH Corp.

PVH Corp. heeft Zac Coughlin aangesteld als nieuwe Chief Financial Officer, zo meldt de modegroep in een persbericht. Coughlin start op 4 april 2022 in zijn nieuwe rol.

Coughlin werkt op dit moment bij DFS Group Limited, een dochterbedrijf van de LVMH Group. Daarvoor was hij onder andere CFO Bij Converse, Inc. De nieuwe CFO is zijn carrière gestart bij Ford Motor Company waar hij ook diverse leidinggevende functies vervulde.

Op dit moment wordt de functie van CFO nog interim vervuld door Jim Holmes. Holmes zal bij de komst van Coughlin verder gaan in zijn huidige rol als uitvoerend vice president controller bij PVH Corp.