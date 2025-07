Zalando benoemt nieuwe algemeen directeur voor West-Europa

De in Parijs gevestigde Laura Toledano Khelif is aangesteld als de nieuwe algemeen directeur voor West-Europa bij Zalando. In haar nieuwe functie krijgt ze de leiding over de Benelux-markten, naast haar bestaande verantwoordelijkheden voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Khelif maakte haar benoeming bekend via LinkedIn.

“Als algemeen directeur voor West-Europa kijk ik ernaar uit om lokale strategieën voor al mijn markten te ontwikkelen en te leiden, en om de relaties met klanten, merken en partners verder te versterken,” aldus Khelif.

Khelif brengt meer dan 15 jaar managementervaring mee in de multichannelretail, zowel fysiek als digitaal. Van juli 2009 tot februari 2016 bekleedde zij verschillende managementrollen bij de Franse retailer Monoprix. Daarnaast was ze actief als buying- en marketingdirector voor MSR, een multimerkenwebshop voor mode en lifestyle.

Khelif begon haar loopbaan bij Zalando in september 2021 als algemeen directeur voor Frankrijk, het VK en Ierland - een rol die ze blijft vervullen. Sinds juli 2022 is ze ook bestuurslid bij La Retail Tech. Daarnaast werkt ze sinds april 2023 als docent aan het Institut Français de la Mode, binnen het Executive MSc-programma in Strategic Management for Fashion & Luxury.