Zalando benoemt nieuwe financieel directrice

Anna Dimitrova wordt de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) bij Zalando. Vanaf 1 januari 2026 is Dimitrova in deze functie verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën en Corporate Governance, zo meldt Zalando op woensdag.

Ze brengt meer dan twintig jaar uitgebreide expertise in de financiële sector en strategische ervaring met zich mee. Daarnaast heeft ze een bewezen staat van dienst in het leiden van grote, cross-functionele teams en het doorvoeren van internationale transformaties.

Momenteel is Dimitrova nog werkzaam als Group CFO voor het Duitse telecommunicatiebedrijf Deutsche Glasfaser. Daarvoor was ze werkzaam voor het Britse telecommunicatiebedrijf in verschillende functies, waaronder als CFO van de Duitse dochteronderneming en als Group Financial Controller.

“Anna brengt een brede expertise in de financiële sector en een strategische denkwijze met zich mee. Ze heeft haar leiderschapskwaliteiten op indrukwekkende wijze bewezen bij het aansturen van grote, cross-functionele teams en het succesvol doorvoeren van transformaties”, aldus Kelly Bennett, voorzitter van de raad van commissarissen van Zalando. “Ze is de ideale aanvulling op ons sterke bestuur en zal samen met de uitstekende teams van Zalando de grote kansen in deze industrie benutten.”

Dimitrova neemt het over van Co-CEO Schröder

Bij Zalando volgt Dimitrova David Schröder op, die sinds maart actief is als interim-CFO en zich na de overdracht weer volledig kan richten op zijn rol als Co-CEO. Schröder nam de financiële afdeling over na het vertrek van financieel directrice Sandra Dembeck, wier contract in februari afliep. Zij is in april overgestapt naar Kik-moederbedrijf Tengelmann Twenty-One KG, waar ze de functie van CFO heeft overgenomen.

Volgens het persbericht zal Dimitrova bij Zalando een cruciale rol spelen in de verdere versterking van de financiële basis van het bedrijf. Ook zal ze de schaalbare groei versnellen en een significante waardecreatie op de lange termijn stimuleren.

De Berlijnse online modewinkel realiseerde in het tweede kwartaal groei in omzet en resultaat, waarvan de cijfers in augustus werden gepubliceerd). De groepsomzet bedroeg 2,84 miljard euro, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gerapporteerde nettowinst was 96,6 miljoen euro, wat 0,9 procent hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar.

“Zalando bewijst dat Europa groeibedrijven voor het digitale tijdperk kan voortbrengen”, aldus Dimitrova. “Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen bij Zalando onze groei te versnellen, de marge-expansie te bevorderen en de cashflow verder te verhogen.”