Zalando Co-CEO Rubin Ritter stapt op

Rubin Ritter, Co-CEO bij Zalando SE, heeft de intentie bij de volgende AGM (annual general meeting) op te stappen bij het bedrijf. Zalando SE meldt dit in een persbericht.

Ritters contract loopt eigenlijk nog tot en met november 2023, maar vanaf vandaag is Zalando SE bezig met het ontbinden hiervan. Na het vertrek van Ritter wordt het bedrijf geleid door oprichters Robert Gentz en David Schneider. Ritter geeft in het persbericht dat het na elf jaar bij Zalando het tijd is zijn leven een nieuwe richting op te sturen.

Sinds 2010 stond Ritter samen met Gentz en Schneider aan het hoofd van Zalando SE als drie Co-CEO’s. Anno 2020 heeft het bedrijf meer dan 14.000 medewerkers en een gross merchandise volume van meer dan 10 miljard euro.