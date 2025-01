Zalando haalt Farfetch-veteraan binnen voor ZEOS

Luis Afonso Ribeiro is door Zalando benoemd tot Vice President of Technology bij ZEOS. Ribeiro is per de jaarwisseling gestart in zijn nieuwe functie bij de Berlijnse online retailer, zo maakte hij dinsdag bekend op het zakelijke netwerk LinkedIn.

Voordat hij toetrad tot het team van Zalando's e-commerce-besturingssysteem, was hij werkzaam als onafhankelijk consultant in de technologiesector. Daarvoor was hij meer dan acht jaar actief in verschillende functies bij luxe-modeplatform Farfetch, meest recent als Senior Vice President of Technology bij Farfetch Platform Solutions.

"Ik voel me zeer vereerd om samen te werken met zo'n getalenteerd en gepassioneerd team en om innovatieve business-to-business-oplossingen te ontwikkelen die retailers en partners helpen succesvol te zijn in een zo dynamische en uitdagende omgeving als de digitale handel," aldus Ribeiro.