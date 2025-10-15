Zalando: Nieuwe beauty-directeur afkomstig van L'Oréal
Zalando wil de groei in het beautysegment versnellen en haalt daarvoor een expert van L'Oréal in huis.
Thomas Schwulera is de nieuwe directeur Beauty bij de Berlijnse online retailer, zo meldt Zalando woensdag. Hij is verantwoordelijk voor de volledige strategie in dit segment, waarin het bedrijf vorig jaar een dubbelcijferige groei noteerde. Schwulera en zijn team ontwikkelen het beauty-aanbod van Zalando in Europa verder door middel van verbeterde curatie, technologisch ondersteunde personalisatie en contentformats.
De nieuwe beauty-directeur is volgens zijn eigen profiel op het carrièrenetwerk LinkedIn al sinds september werkzaam voor Zalando. Daarvoor werkte hij sinds 2007 voor het Franse cosmeticaconcern L'Oréal, eerst ongeveer tien jaar voor de Duitse dochteronderneming en daarna op het hoofdkantoor in Parijs. Meest recent was hij sinds augustus 2021 actief als directeur voor L'Oréal Zwitserland.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.