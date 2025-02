Zalando versterkt managementteam, co-CEO Schröder neemt tijdelijk de financiële afdeling over

Zalando heeft enkele veranderingen doorgevoerd in het managementteam. Het bedrijf maakt twee nieuwe toevoegingen bekend: James Rothwell en Graeme Smith, en Co-CEO David Schröder neemt tijdelijk een extra rol op zich.

De twee nieuwe medewerkers zullen op het niveau van Senior Vice President werken. Rothwell gaat in maart 2025 de rol van Senior Vice President Marketing op zich nemen. In deze functie is de industrie-expert, die eerder werkte voor onder andere het sociale mediaplatform TikTok en de streamingdienst Netflix, verantwoordelijk voor de marketingstrategie en de verdere ontwikkeling van het consumentenmerk.

Smith wordt de nieuwe Senior Vice President Engineering. Hij begint in mei en moet de tech-organisatie versterken en de engineeringstrategie van Zalando verder ontwikkelen. Beide zullen nauw samenwerken met Andrew Watts, SVP Product Management, en Anne Pascual, SVP Product Design & Content, en hun teams.

Schröder opnieuw CFO

De benoemingen van Smith en Rothwell volgen op de recente versterking van Zalando’s senior leadership-team door twee interne managers: Joanna Rogers en Steph Warnery. Rogers is Senior Vice President en leidt Zalando Partner Marketing Services (ZMS), waarbij ze verantwoordelijk is voor alle commerciële en technische aspecten van de reclame op het Zalando-platform. Warnery is Vice President People Solutions en leidt de teams People & Organisation (P&O) Business Partnering en de teams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van Zalando’s interne P&O-aanbod. Het uitgebreide leiderschapsteam moet Zalando ondersteunen in het verder uitrollen van de strategie en het uitbreiden van het leidende Europese e-commerce-ecosysteem voor mode en lifestyle.

Naast de nieuwe toevoegingen is er ook een verandering op de leiderschapsniveau: Co-CEO David Schröder neemt tijdelijk de rol van Chief Financial Officer (CFO) op zich. Hij volgt tijdelijk Sandra Dembeck op, die de financiële afdeling verlaat. Het werd vorig jaar al bekend dat Dembeck haar contract, dat eind februari afloopt, niet zou verlengen. Voor Schröder is dit een terugkeer naar de rol van financieel directeur – een functie die hij al vervulde van 2019 tot 2022. Totdat er een permanente opvolger is gevonden, zal hij de financiële en corporate governance-afdelingen bij Zalando leiden.