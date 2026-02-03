Zeeman CEO Erik-Jan Mares stapt op

Na negen jaar als CEO bij textieldiscounter Zeeman legt topman Erik-Jan Mares in juni 2026 zijn functie neer. Een opvolger is al wel gevonden en dit proces wordt op het moment van publiceren afgerond, zo is te lezen in het persbericht. Op een later moment wordt de nieuwe CEO aangekondigd.

Mares wordt toegeschreven dat hij heeft gebouwd aan ‘een koersvaste langetermijnstrategie, met ruimte voor ondernemerschap en duurzaam ondernemen’. “Deze aanpak heeft Zeeman verder versterkt als een solide familiebedrijf, met een geheel eigen positie in de markt”, aldus het persbericht.

Mares zegt zelf over zijn periode bij de textieldiscounter: “Zeeman is een bedrijf waar iedereen zichzelf mag zijn en waar de menselijke maat voorop staat. De bijdrage aan de samenleving en de aarde is van even groot belang als omzetgroei. Mensen binnen Zeeman zijn oprecht geïnteresseerd en helpen elkaar onbaatzuchtig. Maar na bijna negen jaar is het voor mij tijd om te gaan. Ik wil de organisatie de ruimte bieden voor nieuw leiderschap, voor een volgende fase. Daarnaast kijk ik ernaar uit om elders weer iets nieuws te leren. Het ontdekken van nieuwe markten, sectoren en dynamieken is altijd een van mijn grootste drijfveren geweest.” Mares werkte voor zijn tijd bij Zeeman bij Albert Heijn, C1000 en Nutricia.

Mares volgde in 2017 Bart Karis op. Karis had eveneens een lange tijd van dienst bij Zeeman, namelijk tien jaar.