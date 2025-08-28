Zes tips van een HR-expert om op te vallen tussen andere sollicitanten in de mode en luxe industrie

De zomer is vaak een periode van rust en welverdiende ontspanning. Maar voor de meest strategische sollicitanten biedt deze periode ook een waardevolle kans: de kans om afstand te nemen, hun positionering te verfijnen en hun volgende carrièrestap voor te bereiden. In een sector die zo gewild is als mode en luxe, kun je niet opvallen door te improviseren. Hier zijn zes manieren om je kansen te maximaliseren.

DE AUTEUR: María Fortes, Marketing Manager bij Luxe Talent en Project Manager van de Retail Academy.

1. Grondige kennis van de sector en de modehuizen

Luxe is een wereld van codes, cultuur en geschiedenis. Voor elke sollicitatie is het cruciaal om de identiteit van de beoogde merken te beheersen: hun waarden, hun toon, hun actualiteit. Een tip: vermeld relevante initiatieven of campagnes in je motivatiebrief. Dit toont een goed begrip van het merk.

2. Hybride vaardigheden

Recruiters zoeken nu naar veelzijdige profielen. Creatief, ja, maar ook in staat om commerciële, digitale of duurzame uitdagingen te begrijpen. Bovendien zetten LinkedIn en HR-platforms kandidaten in de spotlight die hun digitale, MVO- of analytische vaardigheden regelmatig bijwerken.

3. Een sterke persoonlijke storytelling

De manier waarop je je carrièrepad vertelt, kan het verschil maken. Luxe waardeert authenticiteit, detail en emotie. Elke ervaring, ook die opgedaan buiten de sector, kan worden ingezet als onderdeel van een coherent verhaal. Het is daarom essentieel om een persoonlijke pitch van zestig seconden voor te brereiden waarin je je visie op mode, je invloeden en je ambities vertelt.

4. Verzorgde digitale aanwezigheid

LinkedIn, Instagram, eigen website: elk kanaal is een etalage. Een duidelijke portfolio, een consistente redactionele lijn of relevante content kunnen een doorslaggevende rol spelen, vooral voor creatieve profielen.

Een esthetische, consistente feed die is afgestemd op je positionering is een niet te verwaarlozen troef. Werk je bio bij, praat mee over sector thema's en deel persoonlijke of professionele projecten die je expertise illustreren.

5. Netwerken: de stille sleutel

Interne aanbevelingen blijven krachtig. Neem contact op met professionals uit de sector, wissel uit tijdens evenementen of op sociale media. Vergeet niet dat authenticiteit belangrijker is dan kwantiteit: een oprecht en goed voorbereid gesprek heeft vaak meer impact dan een open sollicitatie.

6. Solide project portfolio

Of je nu creatief of commercieel bent, een portfolio of een concrete case study is een troef. Modehuizen verwachten tastbaar bewijs van je vaardigheden. Persoonlijke projecten, samenwerkingen, benchmarks, moodboards of campagnes bedacht rond een reëel probleem: zelfs een eenvoudig initiatief kan het verschil maken als het goed doordacht is.

Samengevat Om op te vallen in de mode en luxe, is het cruciaal om de identiteit van de merken te beheersen, hybride vaardigheden te bezitten en een sterke persoonlijke storytelling op te bouwen.

Een verzorgde digitale aanwezigheid, authentiek netwerken en een solide projectportfolio zijn essentieel om de aandacht van recruiters te trekken.

De vakantieperiode is een geschikte tijd om jezelf opnieuw uit te vinden, je profiel bij te werken en je vaardigheden te versterken om een succesvolle start in de mode- en luxesector voor te bereiden.

OVER ONS: Luxe Talent, opgericht in 2009, is een internationaal wervings- en opleidingsbureau, gespecialiseerd in de mode-, luxe- en retailsector. Met kantoren in Barcelona, Madrid, Parijs, Milaan, Braga, Amsterdam en München. Het multiculturele team van recruitment experts bij Luxe Talent heeft als missie om bedrijven die op zoek zijn naar nieuw talent en kandidaten die op zoek zijn naar nieuwe carrièrekansen te begeleiden en adviseren. Voor meer informatie, klik hier