Zomer en Marie Adam-Leenaerdt: Dit zijn de finalisten van de ANDAM-wedstrijd 2026

De 37e editie van de ANDAM-wedstrijd maakt de finalisten voor 2026 bekend. Er zit een Nederlands en Belgisch tintje aan de lijst.

De vijf finalisten voor de Grand Prix (300.000 euro) en de Special Prize (100.000 euro) zijn: Egonlab, Fidan Novruzova, Belgische ontwerper Marie Adam-Leenaerdt, Pauline Dujancourt en Nederlands merk Zomer. Voor zowel EgonLab als Zomer is het niet de eerste keer dat ze meedingen naar een Andam Award.

De drie finalisten voor de Pierre Bergé Prijs (100.000 euro) zijn: Anthony Calydon, Boyarovskaya en Maitrepierre.

De drie finalisten voor de Accessoireprijs (100.000 euro) zijn: Bonastre, Mara Paris en Phileo.

De begeleiding voor de elf finalisten omvat onder andere toegang tot de stof- en grondstofvoorraden van Balenciaga, een jaar lang begeleiding door persbureau Karla Otto, toegang tot de restpartijen leer en stoffen van Longchamp, een workshop over duurzame praktijken door OTB Group, toegang tot de showroom van Swarovski en een strategisch mentorprogramma aangeboden door Zalando. De Franse finalisten krijgen bevoorrechte toegang tot de accelerator van het IFM en de financiële expertise van het Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

De jurybijeenkomst en de prijsuitreiking vinden plaats op 1 juli 2026 in de tuinen van het Parc Royal, bij het Ministerie van Cultuur. De jury staat onder voorzitterschap van Alexandre Mattiussi, tevens mentor van de Grand Prix.

De winnaar van de ANDAM Innovatieprijs 2026 is Alphalyr. Deze wordt altijd eerder uitgereikt dan de overige prijzen. De winst van Alphalyr illustreert de opkomst van AI in de waardeketen van de mode.