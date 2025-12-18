Zou Pieter Mulier de overstap maken naar Versace?

De modewereld heeft mogelijk nog een laatste grote verrassing in petto voor het einde van het jaar. De opnieuw vacante positie van creative director bij Versace leidt tot volop speculatie. Volgens ingewijden zou het mysterie echter snel opgelost kunnen zijn.

Volgens diverse media, waaronder Women’s Wear Daily, staat Alaïa's creative director Pieter Mulier op het punt over te stappen naar het Milanese modehuis en diens moederbedrijf, de Prada Group.

Mulier, die sinds 2021 een sleutelrol speelt in het succes van Alaïa, is goed bekend met de invloedrijkste creatieven binnen de Prada Group. Hij is vooral bekend om zijn jarenlange samenwerking met Raf Simons. Hij was zijn rechterhand bij Dior en werkte ook aan Simons' zijde bij Calvin Klein en Jil Sander. Bij Calvin Klein werd Mulier zelf creative director en was hij verantwoordelijk voor de vertaling van Simons' visie naar de ready-to-wear collecties voor dames en heren. Simons haalde Mulier regelmatig de runway op voor een buiging en zat bij de meeste shows van Alaïa op de eerste rij.

Zijn nauwe band met Simons, die samen met Miuccia Prada de hoofdlijn van het merk leidt, zou de weg kunnen vrijmaken voor een overstap naar Versace.

Terug naar het erfgoed?

Aan het hoofd van Versace staat Lorenzo Bertelli, de nieuw benoemde Executive Chairman. Hij was naar verluidt doorslaggevend in het besluit om Dario Vitale na slechts één seizoen te laten vertrekken. Volgens bronnen is Bertelli geen radicale koerswijziging van plan. Hij wil het merk juist nauwer laten aansluiten bij de stijl van de oprichtersfamilie. Dit is een aanpak die Mulier, die Alaïa al meer dan vier jaar leidt, met succes heeft toegepast.

Alaia SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sinds zijn komst bij het traditionele Franse modehuis heeft Mulier niet alleen een eigen, onmiskenbare creatieve signatuur ontwikkeld, maar is hij ook trouw gebleven aan de visie van Azzedine Alaïa.

Sinds zijn debuut voor de lente/zomercollectie 2022 legt hij de focus op vakmanschap, innovatie en uitgesproken volumes. Tegelijkertijd bouwde hij een sterk accessoire-aanbod op, met name schoenen en tassen, als aanvulling op de ready-to-wear collecties.

Alaia SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Deze strategie is zeer succesvol gebleken voor moederbedrijf Richemont. Onder Mulier wordt Alaïa beschouwd als een belangrijke groeimotor binnen het mode- en lederwarensegment. Het merk behaalde tijdens zijn aanstelling dubbelcijferige groeipercentages. Volgens WWD is de omvang van het merk sinds de komst van Mulier meer dan verdubbeld.

Het is dan ook niet verrassend dat Richemont naar verluidt het vertrek van Mulier probeert te vertragen. De onderhandelingen over zijn overstap zijn nog gaande en een contract met Versace is nog niet getekend. Mocht de overstap doorgaan, dan versterkt de komst van Mulier de groeiende Belgische aanwezigheid in Milaan. Hij voegt zich dan bij Raf Simons bij Prada, Glenn Martens bij Diesel en Maison Margiela, en Meryll Rogge bij Marni.