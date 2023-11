‘Zwitsers horloge-miljardair overleden’

Jörg G. Bucherer is op 87-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse media. Bucherer is een Zwitserse miljardair en vergaarde zijn inkomen dankzij het familiebedrijf dat actief is in horloges en juwelen.

Afgelopen augustus trof Bucherer nog een overeenkomst om zijn bedrijf te verkopen aan Rolex - een andere grote partij in de horlogewereld. Hiermee ging het familiebedrijf, opgericht door Bucherers opa, voor het eerst naar een externe partij. De keuze zou gemaakt zijn omdat Bucherer geen opvolgers had. Hoeveel geld gemoeid was bij de overname is onbekend.

Jörg G. Bucherer stond sinds 1977 aan het hoofd van Bucherer AG. Details over zijn overlijden worden niet gegeven door het bedrijf.