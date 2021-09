10 trends die tot nu toe op de catwalks van de modeweken te zien waren

De internationale modemaand is al bijna afgelopen, met verschillende terugkerende thema's en trends die over de grenzen en verschillende modeweken te zien zijn. Hier zijn de top 10 modetrends zoals gezien tijdens de New York en London Fashion Week:

1. Adaptieve mode verschijnt op de catwalk

Sinds 2019 is een stijging te zien van het aantal merken dat ontwerpen voor mindervaliden presenteert , met bedrijven zoals Nike en Tommy Hilfiger die hun ontwerpen voor mensen met een handicap uitbreiden. De mode op de catwalk volgt de trend en dit seizoen deden modellen in rolstoelen mee op de catwalk om te laten zien dat innovatieve mode echt inclusief kan zijn. Faduma's Fellowship in samenwerking met Oxford Fashion Studio liet zien dat rolstoelgebonden zijn geen beperking hoeft te zijn voor plezier en zelfexpressie door mode.

Beeld: Faduma's Fellowship x Oxford Fashion Studio

2. Kleur

Er gaat niets boven optimisme, vertaald in een vreugdevol gebruik van kleur. Tot nu toe heeft een regenboogpalet de collecties overspoeld. Van de juweeltinten van Roksanda Ilincic tijdens LFW, Norma Kamali's vintage quiltprints en levendige bloemen in NYC tot meester van de LBD Tom Ford, die vaak kiest voor een ingetogen palet, maar met zijn openingslook van levendig oranje, glinsterend roze en azuurblauw de show stal.

Beeld: Tom Ford SS22

3. Sportkleding met iets extra’s

De grijze outfit is uit. Sportkleding hoeft niet langer alleen maar een sweatshirt en een trainingsbroek te zijn. Ontwerpers nemen de athleisure trend en maken er echte mode van. Essentials zoals de cargobroek of jeans gedragen met crop tops of bh’s zijn de nieuwe uniformen van de straat. Tijdloze draagbaarheid is een belangrijke factor waardoor de stofkwaliteit voor sportieve kleding van groot belang is.

4. Artistieke prints

De prints die dit seizoen op de catwalk te zien waren, waren prachtig genoeg om in te lijsten en in een museum te hangen, van digitaal verbeterde graphics tot weelderige heritage quilts. Tie-dye kende zelfs een revolutie in nieuwe ombré versies, waarbij de kleuren lijken te sijpelen en opgaan in de stof. Er was hot pink gingham te zien bij Prabal Gurung en een meesterschap van print bij TSC Design House at Oxford Fashion Studio te zien in Londen.

5. Alles hybride

Modeweken zijn hybride. Terwijl september traditioneel het seizoen is voor damesmode, hebben ook herenmode ontwerpers de catwalks betreden. Sommige merken geven digitale shows, andere fysiek, of onthullen collecties via film, zoals Victoria Beckham en Matty Bovan, de winnaar van de Woolmark Prize . In New York maakte de sensuele gebreide kleding van Eckhaus Latta er een punt van genderneutraal te zijn. Ontwerpers kiezen het medium dat bij hen past.

6. Voorjaarspakken

Het tweedelige pak maakt een comeback. Vooral levendige, kleurrijke pakken die een fashion statement maken. Het pak kan zowel up- als down gekleed worden, maar mag niet verward worden met het grijze business suit. In plaats daarvan wordt het pak gedeconstrueerd en uitgevoerd in subtiele tinten voor een modernere look.

Beeld: Proenza Schouler SS22

7. De kleur paars

Paars was al langer een belangrijke kleur op de Pantone-radar en voor het SS22-seizoen zijn paarstinten alomtegenwoordig. Van mauve en lila tot lavendel, druif en violet, de lente is het seizoen van alles wat paars is. Draag het in vol ornaat of als pittige aparte kledingstukken.

8. Genderloze looks

Gender is grotendeels een sociale constructie en ontwerpers hebben dat in de gaten showen meer vloeiende looks op catwalk. bij echt inclusief design zijn merken erop gebrand om gendergrenzen te slechten alle soorten lichaamsvormen laten zien. met opleving van jaren trend blijven oversized grunge jeugdcultuur benadrukken door gelaagdheid stukken die iedereen kan dragen. dit spreekt klant aan verder kijkt dan beperkingen het geslacht.>

9. Sheer

Huid is in, met de ‘Little Black Dress’ korter dan ooit, en een algemene behoefte om zich weer sexy te voelen in kleding. Stoffen als tule, chiffon, netstof, mesh, lingerie en andere doorschijnende opties maakten een terugkeer op de catwalk. LVMH-prijswinnares en London Fashion Week-ontwerper Nensi Dojaka werd door de Guardian bekroond tot het symbool van moderne vrouwelijkheid met haar frisse kijk op kousen, beha's en mini-jurkjes.

Beeld: Simone Rocha SS22

10. Cut-outs

Elk model is het komende seizoen mogelijk, zolang het maar kan worden gesneden, genaaid en opnieuw gesneden met dramatische effecten. Ontwerpers experimenteren met asymmetrische draperieën, knopen en draaien stof op innovatieve nieuwe manieren om openingen te laten zien op de meest onverwachte plaatsen van een kledingstuk.

Beeld: David Koma, LFW SS22

Deze trends verzameld in samenwerking met The Riviere Agency.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.