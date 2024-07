Adidas verontschuldigt zich na nieuwe campagne met topmodel Bella Hadid

Na kritiek uit Israël kondigt Adidas aan dat het zijn reclamecampagne, met Bella Hadid als gezicht, zal wijzigen. De campagne was bedoeld om een hardloopschoen die ontworpen is voor de Olympische Spelen van München in 1972 nieuw leven in te blazen.

De Olympische Zomerspelen van 1972 werden overschaduwd door een aanval waarbij elf Israëlische atleten en functionarissen omkwamen. De aanval werd uitgevoerd door Palestijnse terroristen.

Beschuldigingen tegen model Bella Hadid

De Israëlische regering bekritiseert de keuze van Hadid als gezicht van de campagne. Israël beschuldigt Hadid ervan in het verleden anti-Israëlische en antisemitische uitspraken te hebben gedaan.

Adidas verontschuldigt zich

“We erkennen dat er verbanden zijn gelegd met tragische historische gebeurtenissen – zelfs als deze geheel onbedoeld zijn – en we verontschuldigen ons voor de eventuele onrust of angst die dit heeft veroorzaakt”, aldus Adidas in een verklaring.

“Om deze reden herzien we de campagne. Wij geloven in sport als een verbindende kracht over de hele wereld en zullen onze inspanningen voortzetten om diversiteit en gelijkheid te bevorderen in alles wat we doen."