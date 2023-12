Nieuwste campagne Zara kan rekenen op flinke kritiek op social media

Spaans modebedrijf Zara krijgt flinke kritiek op de nieuwste campagne van het merk. De nieuwe collectie wordt gepromoot met foto’s waarin mannequins gewikkeld in lakens te zien zijn. Bij mensen die zich op social media hierover uitlaten, roepen de campagnebeelden het beeld op van dode lichamen in Israël en Palestina.

Naast de mannequins in witte lakens, zijn er ook mannequins ingepakt in plastic, zijn er houten kisten en betonpuin te zien. Een van de stukken karton zou ook de vorm hebben van de kaart van Palestina. De foto’s van de nieuwe campagne kwamen op vrijdag 8 december online, maar een gedeelte is inmiddels verwijderd. Echter hebben genoeg mensen de beelden gezien en is er zelfs een oproep om Zara te boycotten die rond gaat.

Zara Atelier Credits: Tim Walker, voor Zara.

Zara zelf heeft naast het verwijderen van de foto’s met de mannequins, nog niet gereageerd op de ophef. Andere beelden uit de campagne zijn nog wel te zien op de Instagram-account van de modeketen. Hieronder uiten veel mensen hun ongenoegen en geven aan het merk te boycotten.

Het is niet de eerste keer dat een modemerk in opspraak komt vanwege nieuwe campagnes. Eind 2022 kwam modehuis Balenciaga in opspraak vanwege twee controversiële reclamecampagnes. In de ‘gift collection campagne’ waren kinderen te zien met beren die een leren tuigje aan hebben. Vervolgens, in een tweede campagne - dit keer voor lente 2023 - was een document te zien dat betrekking had op een rechtszaak over kinderpornografie uit 2008. De twee campagnes werden door social media gebruikers al snel aan elkaar gelinkt en Balenciaga werd beschuldigd van het verheerlijken van kindermisbruik. Balenciaga reageerde uiteindelijk op de aantijgingen.