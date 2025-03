‘Als de pasvorm goed is, blijven vrouwen terugkomen’: Het verhaal achter Garcia’s Celia Sisters Jeans

Elke jeans heeft zijn perfecte match, en de campagne ‘Meet Garcia’s Celia Sisters’ bewijst dit. Met een frisse kijk op denim bouwt de campagne voort op de bestverkochte pasvorm van het Nederlandse label en introduceert nieuwe silhouetten, ontworpen om een breed scala aan lichaamstypen en stijlvoorkeuren te complementeren. FashionUnited sprak met Judith Megens, Hoofd Divisies, en Leonie Bekker, Inkoper bij Garcia, over de evolutie van de campagne en de nieuwste trends voor SS25.

Het opbouwen van een denim-erfenis

Toen Megens in 1994 bij Garcia begon, richtte het bedrijf zich uitsluitend op denim, met slechts vier kernmodellen jeans. Door de jaren heen breidde het zich uit naar heren-, dames- en tienerkleding, met een productontwikkelingsteam van meer dan 50 specialisten. In lijn met deze groei is denim altijd centraal gebleven in de identiteit van het merk.

“De basis van alles wat we doen is stof en pasvorm. We besteden veel aandacht aan het pasproces en testen elke maat afzonderlijk. Of het nu een taille van 66 cm of 91 cm is, we passen elke stijl op echte modellen om consistentie en comfort te waarborgen,” zegt Megens. Garcia positioneert zich als een betaalbaar alternatief voor premium denimmerken, terwijl het dezelfde precisie in pasvorm en kwaliteit biedt als het hogere segment.

Judith Megens, Hoofd Divisies bij Garcia. Credits: Garcia

De geboorte van de ‘Celia Sisters’

Bekend om zijn universele aantrekkingskracht, biedt de ‘Celia’ pasvorm de perfecte balans tussen taillehoogte en comfort, waardoor het een go-to stijl is voor een breed scala aan lichaamstypen. “We kregen zoveel feedback van klanten en retailers die ons vertelden dat de ‘Celia’ iedereen past. Of ze nu klein, lang, curvy of recht zijn, vrouwen bleven terugkomen voor deze stijl. Toen realiseerden we ons dat we iets speciaals hadden,” zegt Megens.

In plaats van te vertrouwen op één bestverkocht model, besloot Garcia de ‘Celia’ pasvorm uit te breiden naar een breder scala aan silhouetten, elk afgestemd op verschillende modevoorkeuren. “We introduceerden de ‘Celia Sisters’ met diverse modellen van verschillende vormen en maten om echte vrouwen te weerspiegelen. Deze campagne gaat over het empoweren van elke vrouw om zich zelfverzekerd te voelen in haar denim,” zegt Bekker. Het resultaat is een collectie die de kernkenmerken van de originele stijl behoudt, terwijl ze slim fit, straight, flared, wide en ultra-wide pasvormen biedt.

SS25. Credits: Garcia

SS25 trends: Wijde pijpen, versieringen en gemengde stoffen

Een van de grootste verrassingen uit de ‘Celia Sisters’ collectie is het succes van de ‘Celia Wide’. “Toen wijde pijpen voor het eerst hun comeback maakten, waren onze klanten er nog niet helemaal klaar voor,” legt Megens uit. “Maar dit seizoen is de vraag enorm gestegen. Er is een duidelijke behoefte aan meer statementstukken naast tijdloze kernpasvormen.”

Naast wijde pijpen winnen ook barrel-leg jeans aan populariteit. Rinse-wasdenim heeft een onverwachte stijging in populariteit gezien, wat een verschuiving weerspiegelt naar een strakkere, donkere denimesthetiek. Een andere opkomende trend is versierde denim, met studs, strass-steentjes of contrasterende stiksels, die sterk resoneren bij het publiek van Garcia. Matching denim sets, inclusief gecoördineerde jasjes en broeken, blijken ook succesvol, aangezien consumenten de denim-op-denim stijl omarmen.

SS25. Credits: Garcia

Om gelijke tred te houden met veranderende voorkeuren, ontwikkelt Garcia ook nieuwe stoffenmixen, waaronder denim met linnen en lichtgewicht opties voor de zomer. Deze innovaties sluiten aan bij de focus van het merk op het aanbieden van zowel trendgedreven als veelzijdige denimstijlen die toegankelijk blijven voor een breed publiek.

Denim Deal en productpaspoort

Terwijl Garcia de evoluerende trends volgt, blijft duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt in de productontwikkeling. “We zijn trotse deelnemers aan de Denim Deal, wat betekent dat de meeste van onze jeans minstens 20 procent post-consumer gerecycled katoen bevatten. We geven ook prioriteit aan wastechnieken met een lage impact en volgen de milieu-impact van onze denimafwerkingsprocessen,” zegt Bekker.

Vanaf 2025 zal elke Garcia jeans een QR-code productpaspoort bevatten, waardoor klanten volledige transparantie krijgen over de sourcing en productie. Daarnaast heeft Garcia 3D-ontwerptechnologie geïmplementeerd om afval te verminderen en de monsterproductie te minimaliseren, wat leidt tot een efficiëntere productontwikkeling. Megens voegt toe: “Duurzaamheid is een reis, en we zorgen ervoor dat we vooruitgang boeken met concrete stappen.”

SS25. Credits: Garcia

De sisterhood gaat door

Garcia geniet van sterke verkopen in Nederland, België en Frankrijk. In Duitsland, de grootste markt van het merk, is de ‘Celia Sisters’ campagne bijzonder goed ontvangen, vooral met de ‘Celia Wide’ en ‘Celia Straight’ pasvormen. “We zijn altijd een denim-first merk geweest, en we zijn enthousiast over waar de industrie naartoe gaat. Meer dan ooit willen klanten veelzijdigheid, kwaliteit en bewust design – allemaal dingen waar Garcia voor staat. Met ‘Celia Sisters’ verkopen we niet alleen jeans; we vertellen een verhaal over pasvorm, zelfvertrouwen en empowerment”, besluit Megens.