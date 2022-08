Als modeontwerper voor het eerst de arbeidsmarkt betreden: hoe pak je dat aan?

De Spaanse mode-industrie bestaat uit ongeveer 19.000 bedrijven. Het neemt in Europa de vijfde plaats in, na Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en is goed voor 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en 4,3 procent van de werkgelegenheid.

Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan opties voor degenen die in de textielsector willen werken, zowel in Spanje als in de rest van de wereld. Toch is er een grote meerderheid die, wanneer het tijd is om hun pad te kiezen, bezwijkt voor de aantrekkingskracht van een beroep als modeontwerper.

FashionUnited wilde de verschillende ervaringen delen van drie jonge afgestudeerden die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

Carmen Del Toro is 24 jaar oud en heeft een opleiding gevolgd aan de Escuela Sevilla de Moda, een centrum voor hoger artistiek onderwijs op het gebied van design, waar ze zich heeft gespecialiseerd in mode en grafisch design. Zij heeft twee stages gelopen, een die onderdeel was van haar studie bij het opkomende Italiaanse merk Defaïence en een tweede extra stage bij Iris Van Herpen, de Nederlandse modeontwerper die technologie laat samensmelten met traditioneel haute couture-vakmanschap.

“Ondanks de lange werktijden, genoot ik van mijn werk, en ik merkte dat ik steeds meer verantwoordelijkheid kreeg. Je ziet elke dag de resultaten van wat je doet en dat geeft je de motivatie om door te gaan”. Carmen Del Toro

Del Toro vertelt dat zij tijdens haar stage de kans heeft gekregen om zich te verdiepen in het digitale aspect van de ontwerpen, waardoor zij een wereld heeft leren kennen die ze erg interessant vindt en waarin zij ervaring heeft opgedaan. Dit motiveert haar momenteel om te solliciteren op functies waarin zij zich op dit gebied verder kan ontwikkelen.

Als stagiaire heeft ze in beide landen min of meer dezelfde werkomstandigheden gehad. In Nederland had ze echter meer verantwoordelijkheden en lag de werkdruk veel hoger, omdat het om een haute couture merk ging en omdat ze direct betrokken was bij de collectie voor de Haute Couture Fashion Week in Parijs. Wat haar het meest is opgevallen, is dat er in Nederland veel meer baankansen zijn. "Ik heb over het algemeen gezien dat ze meer vertrouwen hebben in jongeren, als ik dit vergelijk met Spanje."

Beeld: Julia González - GONA

Julia González studeerde met Carmen aan de Escuela Sevilla de Moda, en later kwamen ze elkaar weer tegen bij Defaïence, een stage-ervaring waarover ze beiden deelden dat, hoewel zij meer gericht waren op het ontwerpen van de collecties, zij op een interdisciplinaire wijze konden deelnemen aan alle facetten en werkzaamheden van het merk.

Enkele maanden geleden besloot Julia een reeks eigen projecten te starten - zoals haar eigen bedrijf, GONA - iets wat volgens haar van fundamenteel belang is geweest voor haar persoonlijke ontwikkeling, maar wat "door bedrijven niet echt op een CV wordt gewaardeerd".

Te veel jaren ervaring en vacatures die "worden ingevuld door connecties"

Julia González is van mening dat het zoeken naar een baan op het gebied van modeontwerp voor pas afgestudeerden "frustrerend" kan zijn, omdat er vaak naar jarenlange ervaring wordt gevraagd en de meeste vacatures, zoals zij zegt, "door connecties worden vervuld".

Zij meent dat zij over de kwaliteiten beschikt die voor vele functies vereist zijn, en dat zij op veel verschillende vlakken ervaring heeft opgedaan, maar dat niemand haar de kans geeft om dit te bewijzen. Daarom heeft ze besloten haar opleiding voort te zetten met een Master in 3D-ontwerp en de metaverse, die momenteel aan populariteit wint, terwijl ze een stage probeert te vinden, ‘het liefst betaald’, die zij kan combineren met haar master.

Del Toro is juist van mening dat er wel kansen zijn voor recent afgestudeerden, maar dat er vandaag de dag ook veel concurrentie is in de sector. "Je moet hard werken en voortdurend in beweging zijn, talenkennis is essentieel en je moet niet bang zijn om te solliciteren naar functies met veel verantwoordelijkheden, ook al heb je weinig ervaring", adviseert zij, en legt uit dat, hoewel zij persoonlijk geen ervaring heeft opgedaan in "de baan van haar dromen", ze toch van elke baan iets heeft geleerd, waardoor het voelt alsof ze steeds een stap dichterbij de plek komt waar zij naartoe wil.

Wat dit laatste punt betreft, is zij het eens met González, die vertelt dat ze niet had gedacht dat ze bepaalde ervaringen zelf zo snel zou meemaken, maar tegelijkertijd ook had verwacht dat ze nu al zou werken, en dat is niet het geval. "Als je klaar bent met studeren volgt er een proces waarbij je op zoek bent naar een baan, datgene wat je leuk vindt probeert te vinden, en zo kan er frustratie ontstaan over het feit dat je datgene wat je hebt gestudeerd niet kunt toepassen in je werk, terwijl dat juist aan het begin, enorm zou helpen".

Ze is van mening dat studenten tijdens hun studie "niet alleen onvoldoende worden voorbereid op het omgaan met afwijzingen, maar ook niet leren hoe je moet solliciteren op een baan. Als je een ondernemer wilt worden, leren ze je niets op zakelijk niveau. In Andalusië wordt onze design studie, in tegenstelling tot in andere Spaanse gemeenschappen, niet beschouwd als een universitair diploma, wat soms bepaalde deuren sluit".

Beeld: Charlota Blunarova via Unsplash

“Voor mij was het een reality check om mijn eigen merk te creëren, omdat ik het gevoel had dat ik op veel gebieden niet opgeleid was”. Lucía Monge

Lucía heeft een studie op het gebied van modeontwerp afgerond en na enkele jaren in een kledingwinkel te hebben gewerkt om een beetje te kunnen sparen, heeft ze haar merk Sissú opgericht, waar zij zich nu fulltime aan wijdt. Zij creëert met haar merk unieke ontwerpen voor haar klanten, afhankelijk van het soort evenement, waarbij zij zich vooral richt op de gasten en de wereld van de flamenco. Haar atelier is gevestigd in Dos Hermanas, Sevilla.

Ze vertelt dat zij tijdens haar stage kennis heeft gemaakt met bepaalde aspecten van de mode-industrie waar ze het niet altijd mee eens was, waardoor ze haar eigen bedrijf wilde oprichten. Ze maakte hierbij gebruik van de ervaringen die ze had opgedaan tijdens meerdere backstage momenten bij verschillende modemerken en bij verschillende modeshows, waar zij collecties presenteerde die ze vervolgens heeft kunnen verkopen. Haar laatste baan was als assistente bij de Dior cruise modeshow in Sevilla.

Als zij het beroep "naar haar hand" zou kunnen zetten, zegt ze dat ze graag zou doorgaan met de lijn die zij is begonnen: "met het creëren en ontwerpen van exclusieve kleding voor mijn klanten, omdat ik het leuk vind om verbinding met hen te zoeken, in hun hoofd te kruipen en hun smaak met die van mij te laten versmelten, waarbij ik in elk ontwerp altijd mijn essentie verwerk". Ze zegt dat ze in de toekomst ook graag collecties voor gasten en een streetwear-lijn zou willen uitbrengen.

Beeld via: Lucía Monge - SISSÚ

Ze zegt tegen FashionUnited dat zij niet het gevoel heeft dat het onderwijssysteem haar volledig heeft voorbereid op de realiteit van arbeidsmarkt, omdat zij, toen ze eenmaal klaar was met Fashion Design, haar opleiding via verschillende cursussen moest voortzetten en veel onderzoek moest doen om erachter te komen hoe zij op een legale haar eigen merk kon creëren.

Carmen is er op haar beurt van mening dat het onderwijssysteem "een beetje meer kennis van de digitale wereld mist". "Veel merken werken met geavanceerde programma's die nooit in mijn lesprogramma voorkwamen en ik denk dat dit een geweldige kans biedt voor recent afgestudeerden omdat het iets relatief nieuws is, dat ons curriculum kan differentiëren en veel beroepsmogelijkheden kan creëren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Spaans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.