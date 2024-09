Amsterdam Fashion Week 2024: De highlights

Met de eerste week van september achter de rug, ligt ook de 2024-editie van Amsterdam Fashion Week weer achter ons. Niet alleen waren er veel presentaties, stonden veel shows in het teken van upcyclen, maar er was ook genoeg open voor publiek op het programma. Van het gehele programma bleven een aantal evenementen goed hangen bij de FashionUnited-redacteuren. We zetten ze voor u op een rij.

Openingsshow Martan gaat gepaard met onstuimig weer

Het Amsterdamse modemerk Martan opent AFW met een show genaamd ‘Tempest Tides’ (in het Nederlands: ‘stormachtige getijden’), waarin het een vakkundige SS25 ready-to-wear collectie presenteert. Deze collectie bestaat uit jassen, tops, broeken en accessoires, allemaal gemaakt van gerecycled materiaal. Opvallend is het gebruik van spinnakers in de nieuwe collectie, die zowel in het decor als in de accessoires zijn verwerkt.

Martan toont hiermee zijn vermogen om te vernieuwen zonder nieuw materiaal te produceren. De show benadrukt de upcycling-expertise van ontwerpers Douwe Boer, Diek Pothoven en Eugénie Mulier en draagt een krachtige boodschap uit: “Waarom nieuw materiaal produceren als we nog zes generaties kunnen kleden met wat al bestaat? Duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak. Dit is de kern van ons bedrijf, en ik geloof dat elk modemerk deze richting moet inslaan,” aldus ontwerper De Boer in een gesprek met FashionUnited na de show.

Studio Hagel brengt AFW-publiek naar zijn ontwerpershart

Studio Hagel, dat volgend jaar tien kaarsjes uitblaast, opent voor het eerst de deuren voor publiek. Voor dit speciale moment heeft het atelier een make-over gekregen. Er staan diverse blokken, gesealed met blauw folie, die de witte ruimte opbreken. Daarop staan creaties tentoongesteld, zoals Nike sneakers die zijn voorzien van een oude badmuts, of schoenen die een nieuw uiterlijk krijgen door de omlijning van een oude stofzuigerslang en vergeet de populaire Adidas Samba’s niet, die zijn omhuld met een oude katoenen zakdoek.

Studio Hagel gebruikt het atelier al bijna tien jaar als speeltuin, waardoor schoenontwerpen ontstaan die nog niet te zien zijn. Dat is ook het doel: Het wil technieken op schoenen toepassen die nog nooit eerder zijn gebruikt. Daarom zijn de schoenen vaak niet draagbaar. Maar door samenwerkingen met merken, zoals Off-White, Valentino en Asics, krijgt hun werk aandacht. Studio Hagels grootste markt is Amerika, gevolgd door Zuid-Korea en Nederland. De experimentele schoenontwerpstudio neemt dit jaar deel aan AFW om meer bekendheid te genereren in Nederland.

Creaties van Studio Hagel. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

De schoenenwand, gevuld met creaties van Studio Hagel en samenwerkingen die eruit voortvloeien. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Tess van Zalinge: Mannenmode, dubbele looks en samenwerking met Nortvi

De couture collectie van Tess van Zalinge werd gepresenteerd in het industriële Studio 3000 in Amsterdam Noord. De Nederlandse ontwerpster sloeg voor deze bijzondere collectie de handen ineen met Nederlandse reismerk Nortvi. Alle kledingstukken zijn gemaakt van gerecyclede materialen van Nortvi-koffers en werden getransformeerd tot bijzondere, tweedelige creaties.

Het publiek betreedt de show backstage, waar het een kijkje in het hart van Van Zalinge’s creatieve wereld krijgt. De modellen, onder wie Jazz Ben Khalifa, Elois van Oranje en Stijn de Vries, staan voor hun eigen kledingrek opgesteld en worden klaargemaakt voor de show. Iedere look krijgt tijdens de show de volle aandacht, doordat de modellen in zigzaggende lijnen door de witte ruimte paraderen.

Max Zara Sterck ontroert in kostuumatelier van Nationale Opera & Ballet

De liefde van ontwerper Max Zara Sterck voor dans werd tijdens haar show op donderdagavond alleen nog maar duidelijker. De locatie - het kostuumatelier van het Nationale Opera & Ballet - voelde als de perfecte plek die zowel mysterieus als praktisch was.

De show was opgedeeld in diverse onderdelen. Zo startte de show met een uniek muziekstuk waarin een gedicht werd voorgedragen door de ontwerper. Op dit stuk bewogen diverse solisten van het Nationale Opera & Ballet op een hypnotiserend manier naast de patroontekentafels van het atelier. Na een eerste ronde van de dans, volgde de eerste ontwerpen op de catwalk. Na een eerste lichting, volgde een tweede ronde van dans - dit keer óp de patroontekentafels. Terwijl de intensiteit van de dans toenam, nam vervolgens ook de intensiteit van de getoonde ontwerpen toe.

Onder de ontwerpen waren herkenbare stukken van Sterck’s hand te zien. Veel items waren gedrapeerd, hadden cut-outs of ontblote gedeelten en in elkaar geweven banden. Hoewel niet elk stuk technisch even sterk was, was de tweede helft van de show een highlight met de diverse pakken waarbij een asymmetrisch silhouette werd gehanteerd. Vooral de denim-uitvoering voelde hedendaags, maar ook commercieel aantrekkelijk.

De show werd afgesloten met een live-voordracht van de ontwerper die bij meerdere bezoekers sterke emoties opwekte. Als het gaat om de kunst van performance, weet Max Zara Sterck hoe ze de aandacht vast moet houden.

Max Zara Sterck toont op Amsterdam Fashion Week haar collectie ' To Kali'. Credits: Team Peter Stigter

Max Zara Sterck toont op Amsterdam Fashion Week haar collectie ' To Kali'. Credits: Team Peter Stigter

Max Zara Sterck toont op Amsterdam Fashion Week haar collectie ' To Kali'. Credits: Team Peter Stigter

Max Zara Sterck toont op Amsterdam Fashion Week haar collectie ' To Kali'. Credits: Team Peter Stigter

Max Zara Sterck toont op Amsterdam Fashion Week haar collectie ' To Kali'. Credits: Team Peter Stigter

Yousra Razine Mahrah geeft kijkje in Marokkaanse cultuur

De vrijdagavond begint met een show van Yousra Razine Mahrah, de winnaar van Lichting 2023. Het publiek wordt uitgenodigd in De Hallen Studio’s, waar een intieme stelling is gecreëerd. De zaal kleurt rood door de belichting en het publiek vult de buitenkant van de zaal. De setting zorgt voor warmte in de zaal, hier en daar wordt gewapperd met waaiers.

Als Mahrah haar collectie ‘Kabouda - for the culture’ presenteert, verandert de rode deken in wit licht waardoor de toeschouwers geen detail van de prachtige kledingstukken kunnen missen. De creaties tonen diverse facetten van de Marokkaanse cultuur. Een van de meest indrukwekkende outfits is een zandkleurige jurk, voorzien van parels. Er wordt met volume gespeeld op de rug door de jurk een vleugelachtige vorm te geven. Een ander model paradeerde over het podium met een geïmiteerde Marokkaanse vaas op haar hoofd. Het is duidelijk dat Mahrah het publiek weet te boeien, want door haar show heen klinkt gejoel en applaus.

Denzel Veerkamp: Live muziek, dansende modellen en een serieuze boodschap

Denzel Veerkamp toont op de laatste dag van Amsterdam Fashion Week hoe zijn manier van upcyclen niet alleen duurzaam is, maar ook aanzet tot nadenken en vermakelijk is. De Nederlands-Surinaamse ontwerper liet zich voor zijn collectie 'Abrasei' (Nederlands voor 'overzee') inspireren door zijn recente bezoek aan Suriname. Opvallend aan de collectie is de unieke combinatie van Afro-Surinaamse mode met Westerse invloeden, gemaakt van uitsluitend geüpcycled materiaal, zoals de waterdichte en sterke stof van de iconische 'Ghana must go bag'. Met deze collectie vertelt Veerkamp het verhaal van de Afro-Surinaamse diaspora, die ondanks de uitdagingen door de hebzucht van andere landen altijd het beste uit iedere situatie heeft weten te halen.

Zijn debuutshow, gehouden in Studio Weiman in Amsterdam-Noord, trok veel publiek, ondanks de overlap met de populaire Lichting-show. Veerkamp gebruikt mode als een manier om verhalen te vertellen en vraagt met zijn ontwerpen aandacht voor politieke kwesties die nog steeds actueel zijn. Tijdens de show werd dit krachtig ondersteund door een Nederlandse radio-opname waarin werd gesproken over de komst van Surinamers naar Nederland en het idee dat Nederland 'te vol' zou raken.

Ondanks de serieuze boodschap was de show vol energie en plezier. Met live muziek en een finale waarin de modellen dansend de catwalk opgingen, was de sfeer feestelijk. De show was een vrolijke erkenning van de dagelijkse strijd die mensen leveren om hun leven te verbeteren. Veerkamp toonde zijn vakmanschap door elk kledingstuk, inclusief items zoals stoffen bedrukt met de naam 'Gucci' en boxershorts, om te vormen tot kleurrijke, upcycled ontwerpen met Afro-Surinaamse invloeden. Na afloop werd de avond afgesloten met muziek, dans en Surinaams eten.

AFW-debutant Johnny Blood viert nog één keer feest in gesloten nachtclub De School

Het is verboden foto’s en video’s te maken voor genodigden. Johnny Blood is een AFW-debutant en heeft de eer de Amsterdamse modeweek te sluiten. Hij houdt zijn show in een oude nachtclub waar hij de avond voor hem en het publiek houdt. What happens in De School, stays in De School.

Het publiek heeft deze boodschap begrepen en durft zich gewaagd te kleden - leer in combinatie met dramatische make-up; iedereen is klaar voor een avondje uit. De show wordt gehouden in de kelder, waar witte lichten de ruimte dimmen en intensiveren. Johnny Blood staat bekend om zijn clubwear, waarbij de focus ligt op het herontwerpen van vintage en borduren. De collectie ‘Ephemeral’ is geïnspireerd op de ‘underground club scene’ en weerspiegelt de mix van mensen in het nachtleven.

‘Ephemeral’ heeft een edgy, maar elegante uitstraling. Het lijnenspel, dat middels lange slierten stof aan de kledingstukken vorm krijgt, staan voor bondage. Dit wordt aangevuld met latex, vaak in combinatie met piercings, studs en kettingen. De modellen lopen op de harde deunenn van de muziek in snel tempo, met intense blikken, door het publiek. De witte creaties, die hand-in-hand gaan met borduurwerk en transparante zijde , zorgen voor ademruimte. Als de ‘White Horse’ als laatste door het publiek loopt en verdwijnt achter de schermen, volgt een enorm applaus - Johnny Blood liet zijn fans nog een keer feest vieren in De School.

Johnny Blood tijdens AFW 2024. Credits: Lonneke van der Palen voor Johnny Blood

Johnny Blood tijdens AFW 2024. Credits: Lonneke van der Palen voor Johnny Blood

Johnny Blood voor AFW 2024. Credits: Lonneke van der Palen voor Johnny Blood

Johnny Blood tijdens AFW 2024. Credits: Lonneke van der Palen voor Johnny Blood

Dit artikel is tot stand gekomen door middel van bijdragen van FashionUnited-redacteuren Caitlyn Terra, Susan Zijp en Sylvana Lijbaart.