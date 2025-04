Amsterdam Fashion Week adopteert duurzaamheidsnormen van Kopenhagen

Amsterdam Fashion Week (AFW) en Copenhagen Fashion Week (CPHFW) gaat samenwerken. Dit kondigen zij vandaag in een persbericht aan. De nieuwe samenwerking is gericht op 'het versnellen van duurzame initiatieven binnen de mode-industrie, zowel in de Nordics als in de Benelux.'

Als onderdeel van de samenwerking zal AFW de Sustainability Requirements-richtlijnen van CPHFW implementeren voor de officiële shows van de Amsterdamse modeweek, die jaarlijks in september plaatsvinden. Het gaat om een pilotfase van één jaar, die begin 2025 van start gaat. Gedurende deze fase zullen ongeveer 30 merken die deelnemen aan het officiële showprogramma worden gemeten aan de hand van de duurzaamheidseisen. De volledige implementatie van de richtlijnen zal in september 2026 ingaan.

Danie Bles, CEO van AFW, benadrukt het belang van deze stap: "Bij AFW staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. Duurzaamheid is geen optie – het is de toekomst van mode, en wij vormen deze toekomst vandaag. Met dit in gedachten zijn we enorm trots om onze samenwerking met CPHFW aan te kondigen. Door ons te houden aan de Sustainability Requirements, bundelen we de krachten met andere modeweken om ontwerpers te ondersteunen bij het maken van daadwerkelijke, meetbare vooruitgang in hun duurzaamheidsinspanningen."

Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, vult aan: "We zijn verheugd om onze samenwerking met Amsterdam Fashion Week aan te kondigen, kort na onze samenwerking met de British Fashion Council. Met deze nieuwe samenwerking versterken we de duurzaamheidseisen binnen Europa en werken we nog nauwer samen aan gedeelde doelstellingen en een gemeenschappelijke taal. Deze partnerschappen zijn essentieel voor de noodzakelijke afstemming in de industrie en onderstrepen de unieke rol die mode speelt in het stimuleren van positieve veranderingen."

AFW neemt Sustainability Requirements van CPHW over

De Sustainability Requirements werden voor het eerst geïntroduceerd door CPHFW in januari 2020, in samenwerking met partners In Futurum en Dansk Fashion & Textile. Sinds de lancering zijn de richtlijnen in 2024 aangepast om ontwikkelingen in de mode-industrie en veranderingen in het EU-beleid te reflecteren. De richtlijnen zijn onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van CPHFW. Het doel: brede veranderingen in de mode-industrie omtrent duurzaamheid. De eisen werden beoordeeld door hun adviesraad en een internationaal panel van experts.

Sinds de lancering hebben ook Oslo Runway, Berlin Fashion Week en de British Fashion Council stappen gezet om de Sustainability Requirements te implementeren.