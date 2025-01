Organisator London Fashion Week neemt duurzaamheidseisen Kopenhagen over

De British Fashion Council (BFC), organisator van London Fashion Week, werkt samen met Copenhagen Fashion Week (CPHFW) om de duurzaamheidsinitiatieven in de Scandinavische en Britse modemarkt te versnellen.

In een verklaring meldt de BFC dat het het ‘Sustainability Requirements’ framework van CPHFW zal implementeren. Dit framework omvat minimumnormen voor milieu- en sociale overwegingen die zullen worden geïntegreerd in de bestaande verplichte toelatingscriteria.

Het duurzaamheidsprogramma gaat dit jaar van start met het BFC NewGen-initiatief, waarbij alle opkomende merken in het programma aan minimumeisen moeten voldoen om deel te nemen aan London Fashion Week. Na een introductie- en proefperiode zal de volledige implementatie van het ‘Sustainability Requirements’ framework in januari 2026 van kracht worden.

Caroline Rush, algemeen directeur van de British Fashion Council, zegt in het persbericht: "We zijn verheugd om de ‘Sustainability Requirements’ van Copenhagen Fashion Week te integreren in BFC NewGen. Dit bouwt voort op onze bestaande minimumnormen en bevestigt onze toewijding aan het stimuleren van positieve verandering in de wereldwijde mode-industrie.

“Deze samenwerking is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de toekomst van de mode. Samen creëren we een kader dat opkomende modeontwerpers in staat stelt om voorop te lopen en concreet bij te dragen aan een duurzamere en verantwoordelijke industrie."

BFC's NewGen-ontwerpers moeten voldoen aan duurzaamheidseisen

BFC NewGen 2024/25 ontwerpers Credits: BFC

CPHFW introduceerde zijn ‘Sustainability Requirements’ framework voor het eerst in 2020 als onderdeel van zijn ‘Sustainability Action Plan’ om de negatieve impact van mode op het milieu te verminderen door te innoveren in bedrijfsmodellen en veranderingen in de industrie te versnellen. De modeorganisatie heeft in 2024 herzieningen aan het framework toegevoegd.

Merken moeten hun duurzaamheidsstrategie delen, laten zien hoe hun ontwerpen kwaliteit en duurzaamheid bieden, en alleen "slimme materiaalkeuzes" gebruiken, zoals dat ten minste 60 procent van de collectie gecertificeerd is, gemaakt van geprefereerde materialen of ‘deadstock’ materiaal, en vrij is van nieuwe bont, huiden en veren van wilde dieren. Ook moeten ze rekening houden met arbeidsomstandigheden, consumentenbetrokkenheid en showproductie, wat betekent dat er geen plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik mogen worden gebruikt en dat afval correct moet worden gescheiden.

De British Fashion Council volgt het Noorse Fashion Hub met haar Oslo Runway en Berlin Fashion Week van de Fashion Council Germany, die zijn begonnen met de implementatie van het ‘Sustainability Requirements’ framework.

Cecilie Thorsmark, algemeen directeur van Copenhagen Fashion Week, voegt eraan toe: "We zijn verheugd om samen te werken met de British Fashion Council om het bereik van onze ‘Sustainability Requirements’ verder uit te breiden. Deze samenwerking bevordert niet alleen de broodnodige afstemming binnen de industrie, maar onderstreept ook de unieke mogelijkheden van modeweken en -raden om positieve verandering binnen de industrie te stimuleren. Met de British Fashion Council, als een invloedrijke speler in het wereldwijde modelandschap, zien we veel potentieel om de impact van onze gezamenlijke inzet voor duurzaamheid verder te versterken."

De BFC voegt eraan toe dat de samenwerking onderdeel is van zijn voortdurende werk via het Institute of Positive Fashion (IPF) om zijn inzet voor een duurzamere toekomst voort te zetten. Het IPF werd opgericht als een denktank om de milieu-impact van de mode-industrie aan te pakken en heeft als doel de industrie te begeleiden naar duurzame praktijken, klimaatactie te bevorderen en tegelijkertijd te dienen als platform voor onderzoek, samenwerking en educatie om positieve verandering te versnellen.