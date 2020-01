Arket introduceert babycollectie

Naast kinderkleding beschikt Arket nu ook over een babycollectie. Items in de collectie zijn gemaakt van duurzame materialen, blijkt uit een persbericht over de lancering ervan.

De collectie bestaat onder andere uit truitjes, leggings, rompers, sokjes en mutsjes in kleuren als oranje, groen, lichtroze, rood, donkerblauw en zwart/wit. Het grootste deel van de items is gemaakt van katoen of wol. Prijzen variëren van 4 euro voor een paar sokjes tot 45 euro voor een spijkerjasje, valt te zien op de website van Arket.

“Onze collectie voor pasgeborenen en baby’s is gemaakt met speciale aandacht voor kwaliteit - rekening houdend met vier doordachte praktijken die zorgen voor een lange levensduur van deze kleine en bijzondere kledingstukken,” stelt Arket op haar website. “De kleren in de collectie zijn slim ontworpen om gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van een groeiende baby, en zijn kwalitatief zodat ze met veel liefde kunnen worden doorgegeven aan eventuele broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes, vriendjes die later volgen,” luidt het persbericht.

Beeld: Arket