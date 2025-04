Atelier Reservé gaat exclusieve samenwerking aan met Uniqlo

Het Amsterdamse modemerk Atelier Reservé slaat de handen ineen met Uniqlo. Atelier Reservé neemt de Re.Uniqlo Studio in het Amsterdamse Uniqlo-filiaal op het Koningsplein over, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De eerste Re.Uniqlo Studio van Nederland werd geopend in het najaar van 2024. Dankzij de samenwerking met Atelier Reservé zet het merk een volgende stap in het bevorderen van de band met de lokale gemeenschap. Het Amsterdamse modemerk neemt de Re.Uniqlo Studio dan ook over, waarbij ‘klanten zich integraal onderdeel van het creatieve proces kunnen voelen’.

Consumenten krijgen de kans om limited-edition handgemaakte patches en bag-charms van Atelier Reservé te ontdekken die zijn gemaakt van hergebruikte Uniqlo-kleding. Er is bovendien een mogelijkheid om Uniqlo-items te personaliseren met ontwerpen van het Amsterdamse modemerk.

“Wij zijn verheugd om samen te werken met zulke creatieve geesten en pioniers [Reserve Boys] op het gebied van mode en duurzaamheid”, aldus Carlotta Minderhout, Brand Manager van Uniqlo Benelux. “Met hun expertise in het tot leven brengen van oude stoffen, gebruikte materialen en vintage kledingstukken, allemaal gemaakt in hun eigen atelier in Amsterdam, is Atelier Reservé echt een creatieve partner die dezelfde waarden deelt voor vakmanschap en duurzaamheid die zo goed aansluiten bij onze Life Wear-filosofie. We zijn blij om met hen samen te werken en kijken ernaar uit om de reactie van de klant te zien.”

Uniqlo x Atelier Reservé. Credits: Tristan Wirabangs

