Reparaties, herstellingen en personalisaties: Uniqlo brengt Re.Uniqlo Studio naar Nederland

Uniqlo opent op 3 oktober haar tweede Amsterdamse vestiging op het Koningsplein. Dit filiaal is kleiner dan de winkel aan de Kalverstraat, maar biedt wel iets unieks: De eerste Re.Uniqlo Studio van Nederland. FashionUnited kreeg de gelegenheid een dag voor de publieke opening een kijkje te nemen in de studio.

Op de tweede verdieping van het monumentale pand bevindt zich de Re.Uniqlo Studio. De Japanse kledingretailer biedt hier diverse diensten aan, zoals reparaties en herstelwerk, maar ook gepersonaliseerd borduurwerk, Japanse Sashiko-stitching en borduurwerk van illustratoren en lokale ontwerpers. Voor de Re.Uniqlo Studio in Amsterdam gaat Uniqlo een samenwerking aan met denimontwerper Mick Keus, fine-line tatoeëerder Joey de Boer en illustrator Sandy van Helden. Zo kunnen consumenten een aangekochte Uniqlo-jeans laten personaliseren door Keus, ontwierp De Boer op-Amsterdam-geïnspireerde borduursels voor Uniqlo en creëerde Van Helden vijf ‘Amsterdamse’ patches. Haar illustraties zijn bovendien terug te vinden in de winkel. Zo is de trappenhal voorzien van een kleurrijke, gebloemde muurschildering en is er VM-materiaal [Visual Merchandise, red.] van haar illustraties gemaakt.

Een Uniqlo-vertegenwoordiger in de studio vertelt dat Uniqlo het repareren, herstellen en personaliseren van kledingstukken toegankelijker wil maken. “Je kledingstuk wegbrengen naar een kleermaker kost tijd en redelijk wat geld. Uniqlo wil deze drempel verlagen door reparaties en personalisaties aan te bieden voor een lage prijs.” Zo wordt bijvoorbeeld gratis een extra gaatje in een riem of tas hengsel gemaakt, kan een gaatje gedicht worden vanaf vijf euro en worden zichtbare beschadigingen bij knitwear gerepareerd voor acht euro.

Het vermaken van kledingstukken is wat duurder, omdat hier meer techniek en tijd voor nodig is. Zo kan men een kledingstuk laten vermaken met de sashiko-techniek vanaf 10 euro en kunnen mouwen van jassen worden getaperd vanaf 35 euro. “Het doel is uiteraard om de levensduur van kleding te verlengen.” Uniqlo biedt het repareren, herstellen en personaliseren enkel aan voor eigen producten. “We kunnen de kwaliteit van andere merken niet garanderen, waardoor het moeilijker wordt voor ons om in te schatten hoe lang een reparatie, aanpassing of herstelling gaat duren.”

De Re.Uniqlo Studio in Amsterdam in het filiaal op het Koningsplein. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Consumenten kunnen hun gekochte Uniqlo-jeans laten customizen. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Re.Uniqlo Studio debuteert in Nederland

De Re.Uniqlo Studio streeft ernaar het kledingstuk weer zo snel mogelijk aan de klant te overhandigen. Zo kost het borduren ongeveer tien minuten, maar duren handreparaties - zoals de sashiko-techniek - wat meer tijd. “De medewerker geeft altijd een strikte datum en tijd mee wanneer het kledingstuk kan worden opgehaald. We hanteren meestal een halve tot een hele dag voor sashiko.” De Uniqlo-vertegenwoordiger geeft mee dat iedere klant van te voren wordt geadviseerd welke reparatietechniek of aanpassing het beste bij het kledingstuk past. “Er wordt altijd naar de conditie van het item gekeken en vervolgens een suggestie gedaan van wat de beste oplossing zou zijn.” In de glazen vitrinebalie worden dan ook diverse voorbeelden van hersteltechnieken tentoongesteld.

Naast reparaties, geeft Uniqlo haar consumenten ook de mogelijkheid oude kleding te doneren in de speciale donatiebakken. Hier is kleding van ieder merk welkom. De kleding wordt na inzameling gesorteerd op bruikbaarheid. Als artikelen nog draagbaar zijn, worden deze gedoneerd aan De Regenboog Groep - een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen met armoede, verslaving, psychische problemen of dakloosheid. Is de kleding onbruikbaar? Dan wordt het gerecycled.

Alle Re.Uniqlo Studio technieken worden ook nog eens gebundeld in een upcyclede Uniqlo-collectie. Items die niet meer geschikt zijn voor verkoop krijgen een make-over in de studio, waardoor unieke kledingstukken worden gecreëerd. Zo hangt er voor de opening bijvoorbeeld een zwarte sweater die is voorzien van een wit kronkelend borduursel, maar ook een groene jas, waarbij de flappen van de zakken zijn voorzien van sashiko-borduursel. De prijzen van de upcyclede collectie starten vanaf veertig euro. De prijs is afhankelijk van de oorspronkelijke prijs van het item en de aanpassingen die zijn gemaakt.

De upcyclede Uniqlo-collectie. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Of het nu gaat om reparaties, recycling of donaties, de eerste Nederlandse studio biedt het allemaal aan. Uniqlo streeft ernaar de drempel op kledingreparatie of -herstel te verlagen en de levensduur van producten te verlengen voor een groenere toekomst. Want, door kledingstukken te repareren, herstellen of personaliseren gaat een item langer mee én wordt er weinig tot geen extra vervuiling gemaakt.

De Re.Uniqlo Studio in Amsterdam markeert de achttiende studio van de Japanse moderetailer wereldwijd.