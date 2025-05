Australian Fashion Week verbiedt bont en exotische dierenhuiden

Australian Fashion Week (AFW) verbiedt alle materialen afkomstig van wilde dieren, inclusief bont, exotische dierenhuiden en veren. Dit maakte de World Animal Protection Organisation dinsdag bekend. De nieuwe richtlijn, ontwikkeld door de Australian Fashion Council in samenwerking met Collective Fashion Justice, is per direct van kracht. De huidige AFW, die van 12 tot en met 16 mei plaatsvindt, is hiermee de eerste editie die volledig afziet van materialen van wilde dieren op de catwalks.

De beslissing brengt de AFW in lijn met een groeiend aantal internationale en nationale mode-evenementen die diervrije richtlijnen invoeren. Soortgelijke maatregelen zijn al doorgevoerd op de Melbourne Fashion Week, het Melbourne Fashion Festival en internationale modeweken in Berlijn, Kopenhagen en Londen.

“Deze recente aankondiging is een herinnering dat de mode-industrie een positieve kracht kan zijn voor wilde dieren en het leven van krokodillen, struisvogels, nertsen en andere dieren kan veranderen”, aldus Suzanne Milthorpe, hoofd campagnes bij World Animal Protection Australia. “We zien een domino-effect waarbij mode-evenementen in Australië en over de hele wereld exotische huiden, veren en bont afwijzen. Met deze nieuwe, diervriendelijke richtlijn sluit de Australian Fashion Week zich aan bij de groeiende lijst van catwalks die innovatieve, dierproefvrije alternatieven verwelkomen.”

