Balenciaga-CEO wordt mentor van Andam Awards

Cédric Charbit, CEO van luxemerk Balenciaga, wordt mentor van de komende 31ste editie van de Andam Awards. Dat kondigt de organisatie van mode-awards aan middels een persbericht.

“Het is een eer om juryvoorzitter en mentor te zijn voor de 31ste editie van de Andam Fashion Award en om Kering te vertegenwoordigen,” zegt Charbit in het bericht. “Creativiteit en innovatie zijn de basis voor duurzaam succes in de modeindustrie en vormen de kern van modehuizen zoals Balenciaga,” aldus Charbit.

In zijn rol als mentor volgt Charbit Renzo Rosso, oprichter en voorzitter van de Italiaanse modegroep OTB, op. Rosso was vorige editie van de Andam Awards de mentor van winnares Christelle Kocher .

De Andam Awards is een modewedstrijd voor jong ontwerptalent. De winnaar van de jaarlijks uitgereikte Andam Grand Prix ontvangt een geldbedrag van 250.000 euro en wordt een jaar lang gementord door een modeprofessional. Martin Margiela was ooit de eerste winnaar van de prijs. Het geldbedrag wordt gesponsord door onder andere Chanel, Saint Laurent, Chloé, Swarovski en deze editie ook door L’Oréal Paris en Google France.

De winnaar van de 31ste Andam Award zal op 2 juli worden gekozen door de jury.