Balenciaga pakt haute couture weer op na 52 jaar

Voor het eerst in 52 jaar gaat het Franse modehuis Balenciaga weer couturecollecties maken. Dat kondigt Balenciaga aan op de website van het modehuis. De huidige hoofdontwerper van Balenciaga, Demna Gvasalia, is verantwoordelijk voor de nieuwe reeks couturecollecties, waarvan de eerste wordt gepresenteerd in juli 2020.

In de aankondiging beschrijft Gvasalia couture als “een onontdekte kant van creatieve vrijheid en een platform voor innovatie. Het biedt niet alleen een ander spectrum van mogelijkheden op het vlak van kleermakerij, maar brengt ook de moderne visie van Balenciaga terug naar de bron van oorsprong.”

Het modehuis Balenciaga is van origine een couturehuis. Het werd in 1937 opgericht in Parijs door de Spaanse couturier Cristobal Balenciaga. De ontwerper werd beroemd met zijn vrouwelijke, moderne en architecturale creaties, die van grote invloed waren op het modebeeld in de jaren vijftig en zestig. Balenciaga sloot zijn modehuis in 1968, vier jaar voor hij zelf kwam te overlijden.

In 1986 werd het huis heropend door Jacques Bogart, die de rechten van het huis in bezit had gekregen. Sindsdien produceert Balenciaga alleen ready-to-wear. Vanaf 2015 is de Georgische Gvasalia er hoofdontwerper.

In de aankondiging stelt Gvasalia: “Het is mijn creatieve en visionaire plicht om couture terug te brengen. (...) Couture staat boven trends. Het is een uitdrukking van schoonheid van het hoogste esthetische en kwalitatieve niveau.”

Cedric Charbit, voorzitter en CEO van Balenciaga, stelt in de aankondiging dat het project mogelijk is “wegens het succes van de creatieve visie van Demna Gvasalia, evenals de uitzonderlijke resultaten van Balenciaga in de afgelopen jaren.” Volgens Charbit zal een toegewijd team worden samengesteld en wordt een couture-atelier gebouwd dat lijkt op het oorspronkelijke atelier van Balenciaga aan de 10 Avenue George V.

Op dit moment heeft Balenciaga ready-to-wearlijnen voor mannen en vrouwen en produceert het gewilde accessoires, waaronder schoenen en handtassen.

