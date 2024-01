Olivier Rousteing, creatief directeur van Balmain, wordt beschuldigd van plagiaat. Sarah Diouf, oprichter van het Senegalese merk Tongoro, vindt de accessoires van Balmain die getoond werden tijdens zijn FW24-mannenmodeshow in Parijs, veel op haar ontwerpen lijken. Ook Dominika, de eigenaar van het Londense merk Selfhood Official, beschuldigt Balmain van plagiaat.

Op het Instagram-account van Tongoro Studio schrijft de oprichter: "In mei 2019 presenteerden we onze sieradenlijn, met de nadruk op het gezichtssieraad 'Cairo'. Geïnspireerd door de make-up van de mannen van de Woodabe-stam. Het gezichtssieraad werd voor het eerst getoond tijdens de modeshow van onze 'Tongoro Tribe'-collectie in Dakar, als eerbetoon aan de Afrikaanse nomadengemeenschappen. Direct na de show werd ons gezichtssieraad gedragen door model Naomi Campbell en zangeres Alicia Keys. Het stuk werd al snel een succes en een essentieel element van de Tongoro-lijn. Het sieraad werd ook gestileerd door Zerina Akers voor de video "Spirit" van Beyoncé. De zichtbare gelijkenis van het stuk dat Olivier Rousteing presenteerde in zijn Balmain herfst-wintercollectie 2024/2025 met die van ons, is een moeilijke en pijnlijke gebeurtenis, die opnieuw twijfel zaait over de werkelijke waardering die westerse merken beweren te hebben voor Afrikaanse creativiteit. Ze beweren erdoor "geïnspireerd" te zijn. Maar waar ligt de grens,” aldus Diouf onder een afbeelding die de gelijkenis die ze benadrukt aan de kaak stelt.

Balmain FW24, PFW herenmode Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

De interpretatie van traditionele klederdracht door luxemerken vaak beschuldigd van culturele toe-eigening en plagiaat

Balmain wordt er ook van beschuldigd sterke inspiratie te halen uit de koninklijke durag van het Londense merk Selfhood Official. "Dit stuk is heel uniek voor ons. We zijn er erg trots op, vooral omdat we nog nooit hebben gezien dat iemand anders het op deze manier doet, namelijk het maken van een durag van een hard materiaal zoals plastic of metaal," schrijft de eigenaar.

“Daarom doet de nieuwe collectie van Balmain ons pijn. Ja, het is misschien niet precies hetzelfde, maar het idee en het gekozen materiaal wel. Het maakt niet uit of de kraag aan de achterkant, voorkant of zijkant wordt vastgebonden. Dit idee is nog nooit eerder door iemand anders uitgevoerd. Daarom is het zo verontrustend.” Het bericht gaat verder: “Wanneer we door iemand geïnspireerd zijn, bedanken we diegene altijd. Op de een of andere manier lijkt dat nooit andersom te werken."

Balmain heeft tot nu toe niet gereageerd op de controverse.