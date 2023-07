Barbiecore: Deze modemerken brengen een ode aan de nieuwe Barbie-film

Vandaag kleurt Nederland roze. Althans, wie fan van Barbie is zal ongetwijfeld alle roze items uit zijn of haar kast toveren. Vandaag gaat de film ‘Barbie’ in Nederland in première. Door de film, hoofdrolspeelster Margot Robbie en de kleur roze krijgt de pop (opnieuw) een zee van populariteit over zich heen.

In de modewereld vertaalt zich dat in de Barbiecore -trend die de afgelopen vier jaar op de catwalk te zien was. De trend straalt positieve energie uit en wordt gezien als het perfecte tegengif voor de algemene angst die zich manifesteert door de pandemie en de maatschappelijke verschuivingen. De trend bereikte zijn hoogtepunt in de zomer van 2022, maar sinds de aankondiging van de Barbie-première streeft de trend het hoogtepunt vorige zomer flink voorbij. Diverse modemerken gaan een samenwerking met Barbie aan en onthullen een voor een hun collectie. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Zara

Zara lanceerde op 17 juli een collectie geïnspireerd op het speelgoed van Mattel. De collectie is niet alleen voor dames en meisjes, maar ook voor mannen en bestaat uit kleding, accessoires, pyjama’s en beautyproducten. Ook Zara Home wordt ondergedompeld in het Barbie-thema en biedt onder andere kussens, kaarsen en broodtrommels aan. De collectie is geïnspireerd op de stijlen uit de film, zoals de roze geruite jurk die Barbie draagt en de western cowboy-outfit van Ken, aldus het persbericht van Zara. Ter gelegenheid van de collectielancering zette Zara twee pop-upstores op in Zara winkel op de Champs-Elysées (Parijs) en in de Zara-winkel in SoHo (New York). De pop-up store zijn geïnspireerd op Barbie’s Dream House.

Collection capsule Zara x Barbie. Direction artistique et stylisme par Lotta Volkova Photographie par Nadia Lee Cohen. Credits: Zara x Barbie.

Collection capsule Zara x Barbie. Direction artistique et stylisme par Lotta Volkova Photographie par Nadia Lee Cohen. Credits: Zara x Barbie.

Collection capsule Zara x Barbie. Direction artistique et stylisme par Lotta Volkova, photographie par Nadia Lee Cohen. Credits: Zara x Barbie.

Asos, Primark en Forever 21

Ook Asos laat de Barbie-trend niet ontgaan en lanceerde een collectie met onder andere jurkjes, co-ords en T-shirts. De collectie wordt onderverdeeld in thema’s: Casual Barbie, Barbie in de stad, Barbie gaat uit en Jaren 90 Barbie, zo blijkt uit de Asos-nieuwsbrief.

Primark probeert de nostalgie naar boven te halen met een collectie vol glitters en de kleur roze. “Het zal je innerlijke Barbie-fan zeker bekoren”, schrijft Primark op zijn website. De fast fashionketen biedt kledingstukken, pyjama’s en accessoires aan. Volgens de website bestaat de collectie uit 86 items.

Forever 21 laat ‘een droom waar veel jonge meisjes mee opgroeien’ uitkomen en lanceert een Barbie-collectie voor dames. De exclusieve lijn bevat flirterige jurkjes, tops en broeken. Daarnaast bevat de collectie accessoires zoals haarbanden en sieraden. Het zal vast geen verrassing zijn dat ook deze collectie voornamelijk bestaat uit roze kledingstukken en veel glitters bevat.

Crocs

Precies een week voordat de film in première gaat, lanceerde schoenenmerk Crocs ook nog een samenwerking met Barbie. De collectie bevat uiteraard schoenen én Jibbitz. De Barbie Mega Crush Clog en de acht officiële Jibbitz zijn geïnspireerd op de speelfilm en worden de sterrencombo van de zomer, aldus het persbericht.

Credits: Crocs

Credits: Crocs

Gap

Gap ging ook een samenwerking aan met Mattel en lanceerde op 23 mei al de Gap x Barbie-collectie. Deze collectie bestaat uit T-shirts, rokken, hoodies met logo, denim, button-downs, accessoires en kleding voor huisdieren. De collectie is verkrijgbaar via de website en in geselecteerde Gap-winkels wereldwijd, zo meldde Gap in een persbericht. "Gap's samenwerking met Mattel staat voor twee iconische merken die samenwerken aan producten die klanten als gezin kunnen dragen, inclusief huisdieren, en waar ze veel plezier aan kunnen beleven”, aldus Christopher Goble, hoofd merchandising bij Gap, in het persbericht.

Impala

Daar waar modemerken alle Barbie-fans van kleding voorzien, brengt het Australische skatemerk Impala op Barbie geïnspireerde skates tot leven. De felgele en roze skates werden gelanceerd in combinatie met een bijpassend beschermset en sokken. Barbie x Impala is verkrijgbaar voor 26,99 pond (31,43 euro) voor de sokken en 165,99 pond (193,31 euro) voor de skates. De collectie is verkrijgbaar via de Impala-website.

Image: Impala Skate; Barbie x Impala

Image: Impala Skate; Barbie x Impala

Image: Impala Skate; Barbie x Impala

Karen Mabon

De luxe modeontwerper Karen Mabon lanceerde een limited edition samenwerking met Barbie. De zesdelige collectie is gebaseerd op een aantal van de meest herkenbare Barbies door de jaren heen, waaronder een eerbetoon aan de originele Barbie uit 1959 met de zwembadprint, geïnspireerd op haar direct herkenbare chevron badpak. De lijn combineert nostalgie "met de grenzeloze fantasie van de iconische Barbie", legt het merk uit in het persbericht, en bevat twee pyjamasets van honderd procent GOTS-gecertificeerd katoen met illustraties van de 60e verjaardag van Barbie. De Barbie Archive print is geïnspireerd op Mabon's eigen bezoekjes aan de speelgoedwinkel toen hij opgroeide en het zien van alle verschillende versies van de pop. Andere hoogtepunten in de collectie zijn een moerbeizijde slip gevoerd met enkele van de meest iconische Barbie-imitaties, een badjas van biologisch katoen en een zonnehoed.

Credits: Karen Mabon/Mattel; Barbie x Karen Mabon collection

Credits: Karen Mabon/Mattel; Barbie x Karen Mabon collection

Credits: Karen Mabon/Mattel; Barbie x Karen Mabon collection

Boohoo

Boohoo steekt de Barbie-collectie in met het idee ‘grenzen te doorbreken en het empowerment en inclusiviteit te bevorderen’. De collectie dient als eerbetoon aan de Barbiecore-trend en naar de film die vandaag in Nederland in première gaat. De collectie bevat 38 stijlen die ‘Boohoo’s streetwear-kantje combineert met Barbie-flair’, aldus het persbericht destijds. De collectie bevat onder andere T-shirts met grafische prints, oversized hoodies en sweatshirts, maar ook badpakken, joggers, gebreide bodyconjurken, shorts en een bomberjack. De collectie is voornamelijk in Barbie-roze, zwart en wit en is voorzien van het iconische logo en silhouet van de pop.

Credits: Image: Boohoo; Barbie x Boohoo collection