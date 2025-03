Bas Timmer deelt 400 Sheltersuits uit aan daklozen in Antwerpen

De Nederlandse modeontwerper Bas Timmer, de oprichter van de Sheltersuit Foundation, deelt 200 Sheltersuits uit aan dak- en thuislozen in Antwerpen. Dit is een warme, winddichte jas met aanritsbare slaapzak, gemaakt van gerecycled materiaal. Naar verwachting komen daar in de loop van deze maand nog 200 Sheltersuits bij. Dit melden Belgische media, waaronder GVA.

De actie is een reactie op een besluit van de stad Antwerpen. Op 31 maart stopt de winteropvang, waardoor het aantal bedden daalt van 240 naar 115. Mensen die geen opvangplek meer krijgen, ontvangen een Sheltersuit van Timmer.

Timmer bedacht de Sheltersuit in 2014 in Enschede. Dit was naar aanleiding van het overlijden van een dakloze door de kou. Inmiddels is de Sheltersuit Foundation wereldwijd bekend. Naast de Sheltersuit ontwerpt Timmer ook andere producten, waaronder de Sheltertas. De organisatie zet zich in voor mode met een missie en krijgt steun van grote sponsors, zoals outdoormerk Nomad en Ten Cate. Op het moment van schrijven zijn er 33.641 producten uitgedeeld.