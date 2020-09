Bekijk de nieuwe SS21 Amsterdenim collectie in samenwerking met Douwe Bob

De basis van de SS21 collectie wordt gevormd door de bekende jeans fits JAN (slim fit) JOHAN (tapered slim) REMBRANDT (regular straight fit) en MOKUM (denim short). Naast een uitgebreid NOS programma, nieuwe wassingen met namen als “Helder Blauw”, Wijs Blauw” (20% recycled denim) en “Blijburg”. Lichte, Zomerse wassingen, aangevuld met succesvolle washes zoals de “Garage Wash” en “Zandvoort Wash”. Nieuw dit seizoen zijn, naast de Candiani Denim selvedge jeans, ook non-selvedge versies van de REMBRANDT, allemaal geproduceerd in Italie. Klik hier voor meer informatie.

De tops collectie bestaat uit enkele hoogwaardige basic pullovers, tie-dye sweats en shirts met bijzondere all-over print designs. Meest in het oog springend is de “CAROLUS” print van Tulpen en de Indigofera plant, waar jeans hun blauwe kleur aan danken. Deze print is de belichaming van Amsterdenim; Tulpen uit Amsterdam en Indigo. De naam CAROLUS is een verwijzing naar Carolus Clusius, de Vlaamse arts en botanicus die rond 1600 de tulp in Nederland introduceerde. Deze print is te vinden op t-shirts, hawaii shirts, longsleeve shirts, boxer shorts, beach shorts, riemen en tassen.

Voor SS21 is Amsterdenim een unieke samenwerking met Douwe Bob aangegaan. Deze pocket collectie bestaat uit t-shirts en hawaii shirts met designs vanuit zijn tattoo’s. De tekst “FREE BIRD” zoals op zijn handen getattooeerd, het PLAY HARD design en meer subtiele vormen zoals een klein duifje (Douwe is Fries voor Duif) verwijzen naar vrijheid, ambitie en avontuur. Deze collectie komt met speciale hangtags, getekend met XXX van Douwe.

SS21 Hawaii shirt in “Delft Blauw” met tattoo’s van Douwe Bob. Beschikbaar in 3 kleuren.