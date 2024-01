Belgische influencers hoeven niet langer adres te vermelden op social media

Lange tijd hing Belgische influencers die adres en ondernemingsnummer niet vermelden op hun social media-profielen een flinke boete boven het hoofd. De overheid zag de influencers als ondernemers, waardoor ze aan de regels voor elke onderneming moesten voldoen. Vanwege privacyredenen, het ondernemingsadres is vaak het thuisadres voor influencers, lijken de regels nu versoepeld.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, die de regels handhaaft, is nu te lezen dat influencers kunnen voldoen aan de verplichting van het vermelden van de gegevens via een verwijzing naar een eigen website. “U moet op deze website dan uw ondernemingsgegevens vermelden en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk, rechtstreeks en permanent beschikbaar zijn voor uw volgers. Dit kan hetzij onderaan de website, hetzij in een gepaste rubriek (bvb. "contact"). Wanneer het ondernemingsadres ook het thuisadres is, kan ook een overeenkomst aangegaan worden met een erkend bedrijvencentrum. In dat geval kan het adres van het bedrijvencentrum vermeld worden, om zo de privacy van de influencers te waarborgen.

In 2022 kwam er al ophef over de regels in België. De handhaving was het gevolg van Europese regelgeving. In Nederland werd na kritiek al besloten dat het bieden van een contactmogelijkheid genoeg was en de adresgegevens in deze gevallen niet vermeld hoefden te worden.