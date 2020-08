BESTSELLER biedt zekerheid; versterkt kids merken en breidt uit

Het Deense BESTSELLER kijkt in deze moeilijke tijden juist vooruit en maakt van haar ambities werkelijkheid. Het bedrijf heeft namelijk haar kids portfolio verder uitgebreid en versterkt. Zo werd onlangs de GIRLS-collectie van ONLY PLAY gelanceerd. Een sportlijn om jonge actievelingen aan te moedigen meer te bewegen en te laten genieten van sport. Hiervan is de inkoop inmiddels gestart. Ook kwam BESTSELLER eerder dit jaar met Lil’ Atelier. Een exclusieve productlijn voor BABY en MINI met een klassieke look voor jongens en meisjes. Lil ’Atelier staat voor een unieke combinatie tussen luxere stoffen en ingetogen design.

Benieuwd naar alle mooie kidswear merken in het BESTSELLER portfolio? Het bedrijf vertelt er graag meer over

NAME IT

NAME IT ontwerpt mooie en betaalbare kinderkleding voor kinderen die weten wat ze willen. In de collecties speelt denim de hoofdrol en wordt altijd de hoogste prioriteit gegeven aan veiligheid, comfort en kwaliteit. NAME IT biedt kinderkleding voor zowel BABY, MINI, als KIDS. NAME IT BABY (0 – 9 maanden) biedt comfortabele babykleding met een focus op veiligheid, kwaliteit en de laatste trends. NAME IT MINI (1 – 5 jaar oud) biedt coole kleding voor kleine avonturiers met de nadruk op persoonlijkheid, draagcomfort en duurzame stoffen. NAME IT KIDS (6 – 12 jaar oud) biedt trendy items voor de actieve kinderen die veel bewegingsvrijheid nodig hebben en een eigen stijl beginnen te ontwikkelen.

Lil’ Atelier

Lil ’Atelier creëert een moderne look met de focus op mooie kwaliteit en details, van baby tot mini (0 t/m 7 jaar oud). Het is de perfecte betaalbare mix met de focus op kwaliteit, duurzaamheid en trends. Lil ’Atelier is een nieuwe kijk op kindermode, gedefinieerd door weloverwogen stofkeuzes, uitgebalanceerde kleuren en vakmanschap. De stoffen bestaan uit zachte en natuurlijke materialen zoals biologisch katoen, wol, linnen en kasjmier. Er wordt veel gebruik gemaakt van aardse en pastel kleuren die geïnspireerd zijn op de natuur.

KIDS ONLY

KIDS ONLY is er voor de stoere fashionista’s, en richt zich vooral op jonge meiden die een duidelijke eigen mening hebben en gek zijn op de laatste trends. De KIDS ONLY-collectie is een vertaling van de ONLY-collectie met een focus op denim. De collectie heeft een coole twist in prints, materialen en details. Net als bij ONLY staan product, prijs, kwaliteit en de huidige trends centraal.

ONLY PLAY GIRLS

Vanaf januari 2021 kunnen alle jonge actievelingen hun hart ophalen met een outfit van ONLY PLAY. ONLY PLAY girls is een sterke combinatie van training en vrijetijdskleding. Het is ontworpen om te spelen, te bewegen en om plezier te hebben. De kleuren uit de verschillende levermaanden zijn onderling met elkaar te combineren, waardoor het continu een sprekende collectie is.

JACK&JONES JUNIOR

Bij JACK&JONES JUNIOR heeft de jonge klant het voor het zeggen. Dit betekent dat de collecties constant aangepast worden op de wensen van jongens die op zoek zijn naar fun en trendy items die veilig en functioneel zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat het jeans-aanbod voor het SS21-seizoen aangevuld wordt met verschillende nieuwe stijlen. Deze nieuwe stijlen bieden nog meer variatie in modellen, stoffen en kleuren.

LMTD

LMTD richt zich op trendsetters van de volgende generatie van 10 tot 16 jaar. De laatste trends van de catwalk worden vertaalt in een collectie kinderkleding die draagbaar, comfortabel en uniek is. LMTD biedt een geweldige combinatie van zowel de kinderkleding merken als de volwassen merken. Het merk staat voor comfort en kwaliteit met een focus op modieuze en trendy items.

Naast deze prachtige en commerciële collecties, biedt BESTSELLER haar klanten vooral zekerheid in tijden van onzekerheid. Klanten en leveranciers krijgen de nodige aandacht om niet alleen zakelijke behoeften en zorgen in kaart te brengen, maar vooral ook om oplossingen voor op de lange termijn te overleggen die een goede gezamenlijke toekomst kunnen waarborgen. BESTSELLER wil onder andere de reis van mode naar een duurzame realiteit versnellen maar ontwikkelt ook oplossingen die het proces naar een digitale toekomst versnellen,. “Met onze digitale systemen bieden we verschillende oplossingen om waardevolle content en afbeeldingen met onze klanten te delen. Denk aan volledige productomschrijvingen, modelfotografie, video content en 360 graden content.” aldus Danielle Denslagen, business development manager bij BESTSELLER Nederland.