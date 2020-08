Bolletjestrui of toch tompouceprint? Hema komt met limited edition-wielershirts

Dit weekend ging in Nice de Tour de France van start. Ter gelegenheid van deze 107de editie van de Tour lanceert Hema een eigen serie limited-edition wielershirts, met onder meer een variant op de bekende bolletjestrui en een wielershirt met - hoe kon het ook anders - tompouceprint.

De shirts zijn gemaakt in samenwerking met fietskledingmerk AGU. Ze hebben korte mouwen, een ritsje in de hals, elastiek aan de onderkant en achterzakken voor eten, drinken of een telefoon. De shirts zijn uniseks en zowel voor volwassenen als voor kinderen verkrijgbaar. Naast de alternatieve bolletjesprint en de tompouceprint is er ook een geel shirt met champagnebubbels te koop, en een shirt met het logo van team Jumbo-Visma, dat Hema sponsort.

”Nergens is fietsen zo thuis als bij ons,” verklaart Daniel Heijne, manager sponsoring en activaties bij Hema, in een persbericht. “Fietsen en Hema zijn al jaren met elkaar verbonden; klanten weten ons te vinden voor fietsaccessoires, een fietsverzekering en sinds kort een lease e-bike. Nederlanders fietsen heel erg veel en onze infrastructuur voor fietsen is uniek in de wereld. (...) Trotse sponsor zijn van Team Jumbo-Visma is dan ook een logische keuze.” Hema werkt ook al enkele jaren samen met Jumbo : zo wordt een deel van het Hema-assortiment bij meerdere Jumbo-supermarkten verkocht.

De prijzen van de Hema-wielershirts zijn 25 euro voor een kindershirt en 35 voor een volwassenenshirt. De shirts zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.