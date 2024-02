Boss lanceert capsule collectie samen met topmodel Naomi Campbell ‘voor de elegante reiziger’

Boss heeft vandaag samen met Naomi Campbell een capsule collectie uitgebracht. De capsule collectie is geïnspireerd op de reislustige levensstijl van het model. De collectie bevat items die passen bij de 24/7 garderobe van de Boss-vrouw. Te weten: “iemand die zelfverzekerd is, zichzelf is en niet bang is om haar stempel op de wereld te drukken," aldus het persbericht. De collectie bevat stukken voor zowel werk, vrije tijd als reizen.

"Je vindt stukken in de collectie die veelzijdig en comfortabel zijn. Dit zijn de soort kledingstukken die mijn eigen levensstijl weerspiegelen - altijd klaar voor het volgende avontuur, maar nooit ten koste van de stijl. Er is ook een antikreukfunctie, wat betekent dat je onderweg kunt zijn zonder je zorgen te maken over kreukels, en ook een antistress-ontwerp in de stof," aldus Campbell.

Credits: Foto door: Mikael Jansson - Boss x Naomi

De Naomi x Boss capsulecollectie bevat 39 stukken die los van elkaar, maar ook samen gedragen kunnen worden. Een greep uit de collectie: een tweedelig grijs pak van wol in krijtstrepen gemaakt met een kreukvrije afwerking. Dit wordt aangevuld door een strak, zwart jasje ontworpen om te combineren met een wit overhemd en een bijpassende legging van stretchstof. De collectie bestaat uit luxe materialen zoals kasjmier, cupro en luxe jersey. Het kleurenpalet is bruin, zwart en wit met een vleugje paars. De klassieke trench jas in luipaardprint (helemaal in stijl van de populaire Mob-Wife-esthetiek) heeft een praktische waterafstotende afwerking. Het oversized trainingspak met luipaardprint is ontworpen met spacer jerseystof. De stof is ademend en kreukvrij, en wordt gezien als stressverlagend wanneer het gedragen wordt.

Marco Falcioni, SVP van Creative Direction bij Hugo Boss deelt over de samenwerking met Campbell: "Het is altijd een eer om met Naomi te werken. Ze was vanaf het begin erg betrokken bij en gepassioneerd over dit project. Natuurlijk was het haar idee om een collectie met reisthema te creëren, waarbij ze putte uit haar eigen ervaringen, persoonlijke smaak en voorkeuren. Ze weet wat ze wil en deelde zinvolle creatieve input tijdens het ontwikkelingsproces, waarbij ze de handtekening van Boss mengde met haar eigen iconische stijl. We hebben met veel plezier samengewerkt, buiten onze comfortzones gewerkt en op elkaar geleund voor inzicht in specifieke ontwerp uitdagingen toen we haar unieke visie tot leven brachten door de Boss-lens."

Credits: Foto door: Mikael Jansson - Boss x Naomi

De Naomi x Boss capsule collectie zal verkrijgbaar zijn in de Boss winkel in Leidsestraat Amsterdam en online in Nederland en België. De prijzen variëren van 60 euro voor een pet van katoen met logopatch en 799 euro voor de mantel jas in watervalstijl van scheerwol.