Botter houdt pleidooi voor Black Lives Matter-beweging tijdens Paris Fashion Week Mens

Voor de start van de Botter-modeshow hield het Nederlandse modehuis een pleidooi voor de Black Lives Matter-beweging. Dit deed het modemerk tijdens Paris Fashion Week Mens. “Als Botter staan we op en staan we voor de mensen.”

“Deze collectie was het moeilijkste om te creëren tot nu toe,” zo schrijven creatief directeuren Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter in een Instagram Story. “Om te proberen onze nederige maar ook positieve visie op de black lives matter beweging en andere grote problemen waar we nu voor staan uit te drukken.” Afgelopen maandag, tijdens de opening van de online variant van Haute Couture week deed topmodel Naomi Campbell al een oproep voor diversiteit en inclusiviteit in de mode-industrie gekleed in een T-shirt met de opdruk ’Phenomenally black’.

Nederlands modehuis Botter neemt positie in tegen racisme tijdens Paris Fashion Week Mens

“Als ontwerpers zijn we dromers, en de kracht van een droom is dat het geloof te leven brengt. We moeten allemaal geloven dat het mogelijk is te verenigen. Dat we kunnen verenigen tegen geweld tegen de zwarte gemeenschap. Tegen geweld tegen elke gemeenschap. We nemen een positie in tegen racisme, onwetendheid en een gebrek aan empathie. We zullen dit overwinnen als een familie waar niemand achterblijft.” Iets verder meldt het modehuis: “Als Botter zullen we onze creaties gebruiken als een wapen voor vrede.”

Het merk Botter gebruikt vanaf begin af aan de collecties om problemen in de wereld aan te stippen. De eerste collectie van het modehuis, ‘Fish or Fight’, werd internationaal met positieve reviews ontvangen en zorgde zelfs voor diverse awards. Herrebrugh en Botter wonnen met het werk ook de Hyeres Prize en werden kort daarna aangesteld als creatief directeuren bij Frans modehuis Nina Ricci.

Photo: Botter SS20, Catwalkpictures