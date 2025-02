Brams Paris: 50 jaar Denim Heritage

In 2025 viert Brams Paris zijn 50-jarig bestaan. Ter ere van deze mijlpaal lanceert het merk een exclusieve jubileumspijkerbroek: Bram – een eerbetoon aan zijn rijke historie en vakmanschap. Al sinds de oprichting in 1975 heeft Brams Paris zich toegelegd op het produceren van kwalitatieve jeans tegen een scherpe prijs.

Denim workwear: het verhaal van Brams Paris

Brams Paris is een Nederlands jeansmerk dat in 1975 werd opgericht en vernoemd is naar een van de oprichters, Bram van der Sluis. Sinds de oprichting richt het merk zich op het produceren van kwalitatieve jeans tegen een scherpe prijs, geschikt voor een brede doelgroep van mannen en vrouwen.

Credits: Brams Paris

In de beginjaren lag de focus voornamelijk op denimkleding, maar later werd het assortiment uitgebreid met werkkleding voor professionals in diverse sectoren. Deze broeken zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen zware arbeidsomstandigheden en combineren duurzaamheid met optimaal draagcomfort. Workwear by Brams heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vaste waarde binnen de workwearbranche. Door de jaren heen heeft Brams Paris zijn collectie verder verbreed, waardoor het merk een breder publiek aanspreekt.

In november 2013 werd Brams Paris overgenomen door HVEG Fashion Group, wat heeft bijgedragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het merk. Vandaag de dag is Brams Paris een gevestigde naam in de denimwereld, zowel in Nederland als internationaal, en staat het bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, vakmanschap en duurzamere jeans.

Kijken naar de toekomst: innovatie en duurzaamheid

Om hun 50-jarige bestaan te vieren, betrekt Brams Paris zijn klanten actief bij de viering van dit jubileum. Gedurende 2025 organiseert het merk elk kwartaal een unieke giveaway als blijk van waardering voor hun steun en vertrouwen.

Credits: Brams Paris

Met een sterke focus op duurzamere materialen en sociaal en milieutechnisch verantwoorde productiemethoden werkt Brams Paris aan een toekomst waarin kwaliteit en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Het merk blijft zich inzetten voor het leveren van hoogwaardige denim tegen een scherpe prijs, terwijl het tegelijkertijd een positieve impact nastreeft op mens en milieu. Brams Paris blijft zich richten op innovatie, kwaliteit en duurzamere jeans. Terwijl het merk trouw blijft aan zijn authentieke denimtraditie, blijft Brams Paris bouwen aan de toekomst van denim.