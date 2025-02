Bruintinten domineren de Pre-Fall '25 collecties

Zoals FashionUnited in 2023 meldt, begint ‘latte dressing’ als een toonaangevende trend. Tijdens de SS24-collecties valt het op bij bezoekers van runwayshows, die de stijl omarmen als een chic alternatief voor zwart.

Wanneer ontwerpers hun Pre-Fall '25-collecties presenteren, domineren bruintinten de high-end mode. Dit laat zien dat de trend klaar is om volgend jaar de mainstream te bereiken.

Alsof het een bevestiging is, roept Pantone ‘Mocha Mousse’ uit tot de kleur van het jaar 2025. Deze warme, rijke en zachte bruine tint weerspiegelt de luxe van cacao, chocolade en koffie.

Hier zijn tien Pre-Fall '25-looks waarin bruintinten, van chocolade tot tawny, een hoofdrol spelen.

Gucci: ontwerper, Sabato de Sarno

Chanel

Look 2: een chocoladebruine cape met een horsebit-sluiting, over een satijnen blouse met split aan de voorkant en extra lange broek in dezelfde kleur. Accessoires waren onder meer een zijden hoofddoek, ovale zonnebril, een hobo-tas en spectator schoenen.

Look 12: een tweedelig stonewashed bruin leren jack met een schapenvachtkraag en -afwerking. Een kokerrok in lamé met bijpassende leggings. Metalen laarzen en een handtas waren onderdeel van de accessoires.

Ferragamo: ontwerper, Maximilian Davis

Daniella Kallmeyer

Etro: ontwerper, Marco De Vincenzo

Stella McCartney

Nanushka: ontwerper, Sandra Sándor

Rabanne: ontwerper, Julien Dossena

Veronica Beard

Lafayette 148: ontwerper, Emily Smith

Look 18: een bruin-crème geruite SB-jas en bijpassende midirok met een bruine gebreide tanktop, bruine riem, taupe tote bag en zwarte teenslippers met bandjes.Look 23: een lichtbruin colbert met één knoop en een bijpassende broek met een feloranje zijden blouse met sjaalkraag.Look 6: chocoladebruine corduroy flared jeans en een blush roze top met leren details met rijgsteek. Accessoires waren onder meer een hobo handtas, ovale bril en een ketting met hanger.Look 7: een middenbruin suède jack met rits, geribde manchetten en blauwe jeans met bijpassende bruine suède inzetstukken. Een bruine gevlochten riem en puntige laarzen maakten de look af.Look 8: een bruin leren jack met v-hals en blinde sluiting en een rechte bruine broek.Look 3: een donkerbruine gebreide trui met een geribde laag en zilveren knopen, gecombineerd met een blauwe tweed rok met bijpassende knopen en een geruite afwerking. Accessoires waren onder meer een bruine muts.Look 4: bruine cargo broek van geborsteld katoen en een geplooide multicolor tanktop. Accessoires waren onder meer een kleine bruine tas.Look 6: wijde broek met dubbele plooien aan de voorkant in lichtbruin en een kort kastanjebruin leren jack met rits en korte, wijde mouwen. Crèmekleurige loafers maakten de look af.