BUY & BLOOM: Dé schoenenbeurs van Nederland voor schoenen én mode winkels

Op 1, 2 & 3 maart 2020 vindt bij CAST in Nieuwegein BUY & BLOOM plaats, dé schoenenbeurs van Nederland: Oriënteren, kijken wat de noviteiten in de markt zijn, je laten inspireren door presentaties en natuurlijk nieuwe contacten opbouwen en bestaande contacten aanhalen. Tijdens deze dagen kun je bij CAST terecht voor afspraken met bekende en nieuwe merken onder het genot van muziek, een lekker lunch en aan het einde van de dag een hapje en een drankje. ​

Op zondag 1 maart en maandag 2 maart zijn er in de vernieuwde beurshallen gastexposanten aanwezig die het merkenaanbod deze dagen compleet maakt. Merken Zoals CLAE, Dolomite, Ilse Jacobsen, La Strada en Meyba zijn hierbij interessante merken om te bezoeken als mode- en schoenenretailer.

Sinds 1984 is CAST het middelpunt in Nederland op het gebied van schoenen. Door de vele mengvormen die de afgelopen 10 jaar zijn ontstaan worden schoenen op meer plekken verkocht dan alleen schoenenwinkels. Hierdoor is het de afgelopen jaren erg interessant geworden voor moderetailers om naar CAST te komen. De metamorfose die CAST onlangs heeft ondergaan sluit hier helemaal bij aan.

BUY & BLOOM borrel met live set van DJ JEAN!

Maandag 2 maart wordt feestelijk afgesloten. Na de uitreiking van de gouden en zilveren schoen door ANWR-GARANT Nederland draait de wereldberoemde DJ JEAN hits van weleer in een live set! Op de beats van bekende tracks zoals The Launch & Every Single Day nodigt CAST alle inkopers, zelfstandigen en ook winkelpersoneel uit om deze beursdag met gezelligheid en positivisme af te sluiten.

Vaste- & gastexposanten

Naast de 150+ vaste showrooms die meer dan 500 merken vertegenwoordigen zijn er op zondag 1 maart & maandag 2 maart ook nationale & internationale gastexposanten aanwezig op de speciaal ingerichte beursvloer (gastexpo, 1e verdieping). In drie grote zalen staan de volgende merken:

- Aigle

- Alwero

- Ambitious Shoes

- Arcopedico

- Babouche

- Bridge Footwear

- Bullboxer

- Charmia

- Clarks

- Clae - Cruyff

- Dolomite

- Frankie4

- Keen

- La Strada

- Lureaux

- Ilse Jacobsen

- Maria Lya

- Meyba

- Merrell - Paulo Bellini

- PME Legend

- Pegada

- Qfit Soft Comfort

- Qfit Home

- Savelli

- Softwaves

- Sorel

- Superga

- Wirth

- Wushu

Houd de website in de gaten voor alle updates van extra merken.

Wanneer ben je welkom tijdens BUY & BLOOM

Zondag van 10:00 - 17:00 uur (+gastexposanten)

Maandag van 09:00 - 17:00 uur (+gastexposanten) + aansluitend een borrel

Dinsdag van 09:00 - 17:00 uur

Lancering nieuwe website

Naast vele inspirerende collecties lanceert CAST tijdens BUY & BLOOM de nieuwe website. De nieuwe website geeft op een zeer gebruiksvriendelijke manier een duidelijk overzicht van alle merken, contactgegevens, open dagen, events en het laatste nieuws. Daarnaast kun je op de interactieve plattegrond zien welke leveranciers er ‘realtime’ aanwezig zijn en waar je ze kunt vinden!

