ByBorre gaat afgedankte kleding verkopen

Textielinnovatiebedrijf ByBorre lanceert binnenkort een project genaamd Mission:Failed, waar afgedankte kleding nieuw leven krijgt. Dit laat oprichter Borre Akkersdijk weten in een persbericht.

ByBorre neemt met het project Mission:Failed de wegwerptrend van de textielindustrie onder de loep. Een proces waar het bedrijf "weigert" onderdeel van te zijn. “Elke seconde wordt er ergens op aarde een vuilniswagen vol kleding op een vuilnisbelt gedumpt,” aldus Borre Akkersdijk. "Deze kleding wordt niet weggegooid omdat het kapot, niet draagbaar of van slechte kwaliteit is, maar omdat er ergens in het proces iets mis is gegaan."

Zonde, vindt Akkersdijk. Middels het project Mission:Failed wil ByBorre kleding die eigenlijk “gefaald” zou zijn en daarom afgedankt, nieuw leven geven. “Niet elk falen staat gelijk aan verlies,” aldus het statement van ByBorre over Mission:Failed via Instagram. Het bedrijf geeft aan: “Soms lopen dingen anders dan gehoopt in het begin, maar onverwachte uitkomsten zijn niet altijd een teken van mislukking; ze kunnen ons juist een breder perspectief geven. Falen hoort gewoon bij het leven, maar wat echt telt is wat je ervan leert, zodat je sterker terug kunt komen.”

Een voorbeeld van een kledingstuk dat ByBorre verkoopt als onderdeel van de Mission:Failed-project is een trui met capuchon. Het bedrijf laat via Instagram weten dat het kledingstuk eigenlijk niet aan de optische kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dit is echter geen reden om het product weg te gooien: “Wij geloven dat het nog perfect dient als kledingstuk," aldus ByBorre.

De prijzen van de Mission:Failed-collectie variëren van 280 dollar (ongeveer 255,93 euro) voor een trui met capuchon, de Mission:Failed ‘Next Planet Hoodie’ ontworpen door Vollebak, tot 130 dollar (ongeveer 118,82 euro) voor een deken, de ‘Virus Blanket’ ontworpen in samenwerking met wetenschapper Jason White. De lancering van de Mission:Failed-collectie staat gepland op donderdag 14 maart om 20.00 uur op de website van het live video shopping platform NTWRK.