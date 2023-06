C&A brengt XL collecties in Europa terug de winkels in

C&A heeft hun eerdere beslissing om de XL-collecties uit de fysieke winkels te halen teruggedraaid, dat meldt de keten in een persbericht. De beslissing zou volgens C&A ‘niet aan de behoeften van de klanten voldoen’.

Tot begin 2022 waren de aparte XL-collecties van C&A voor dames en heren te vinden in respectievelijk 800 en 400 winkels. Hierna besloot C&A om de collecties in de winkels af te bouwen en alleen nog online aan te bieden.

De collecties worden de komende tijd in twee fases weer toegevoegd aan de winkels waar ze voor het laatst verkocht werden. Een eerste deel van de collectie zal in oktober 2023 geleidelijk worden geleverd aan winkels. Vanaf de lente/zomer van 2024 zal de volledige XL collectie zowel in de winkels als in de online shop te verkrijgen zijn.