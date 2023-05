Onderzoek: Dit zijn de 8 meestvoorkomende klachten van plus size consumenten

Hoewel de gemiddelde consument tegenwoordig wordt beschouwd als 'plus size' - dat is het dragen van de Europese maat 44 of groter - blijft plus-size kleding enorm ondervertegenwoordigd in de mode-industrie. Ondanks het feit dat de plus-size kledingmarkt in 2022 naar schatting meer dan 11,1 miljard dollar (10,3 miljard euro) waard zal zijn en er alleen al op video hosting service TikTok 32 miljard views zijn voor 'plus-size', was minder dan 1 procent van de modellen op de FW23 modeweken plus size.

Lees ook FashionUnited's achtergrondstuk over de plus size markt: Plus size, grote maten of size inclusive? Dit speelt er in de modemarkt voor een maatje meer

Het is dus geen verrassing dat plus-size consumenten zich ondervertegenwoordigd voelen als het gaat om mode en het gevoel hebben dat er niet aan hun behoeften wordt voldaan als het gaat om maten, stijlen en pasvormen. Groothandel management platform Joor verzamelde de grootste plus-size consumentenklachten om deze kloof te dichten. Modedeskundigen van Joor namen de meest virale TikTok-video's over dit onderwerp door, analyseerden ze en verzamelden de grootste/meest voorkomende klachten van plus-size consumenten en voegden hun commentaar toe over het belang van maat-inclusiviteit. Acht gebieden kwamen naar voren als bijzonder problematisch voor plus-size consumenten:

1. Maatboog is te klein

De meest voorkomende klacht die Joor vond in deze representatieve steekproef van consumentensentiment was dat dat de maatboog te klein is. Volgens kledingleverancier Creative House UK moeten merken hun matenassortiment uitbreiden tot 5XL en groter. Deze moeten ook tegen dezelfde prijs worden verkocht als andere assortimenten. "Mode is voor iedereen, en de plus-size kledingmarkt is een snel groeiend segment in de industrie; merken moeten een groter plaatje zien in termen van inclusiviteit en winst," zegt Joor.

2. Het toevoegen van breedte en lengte staat niet gelijk aan plus size

Als je breedte en lengte toevoegt aan een standaard, recht gesneden kledingstuk, krijg je in feite een zak. Maar net als elk ander lichaam zijn plus-size lichamen divers en moet er rekening worden gehouden met de verschillende verhoudingen. "Elke persoon heeft een andere stijl en lichaamsvorm, dus styling voor slechts één persoon elimineert het vermogen van consumenten om zich zelfverzekerd te voelen in wat ze dragen," adviseert Joor.

3. One-size-fits-all accessoires

Merken en winkeliers kunnen goed werk leveren met hun plus-size assortiment en dan een belangrijk aspect vergeten - accessoires! Daarom werden one-size-fits-all accessoires genoemd als de derde meest voorkomende ergernis bij het winkelen voor mode. Modebedrijven moeten ervoor zorgen dat ze inclusief zijn als het gaat om accessoires en de matenreeksen uitbreiden voor sieraden zoals ringen, maar ook voor riemen en schoenen.

4. Gebrek aan stijl

Een veelgehoorde klacht was dat stijl en grote maten vaak worden gepresenteerd als iets dat elkaar uitsluit, met een focus op beproefde opties zoals bloemenprints, figuurverbergende kleding of verouderde stijlen. "Om dit te voorkomen moeten merken streven naar samenhangende stijlen met andere assortimenten in plaats van een beperkte plus-size selectie te creëren en te laten zien dat trending patterns haalbaar zijn voor alle maten," adviseert Joor.

5. Gebrek aan digitale winkelervaringen

Uit een recente studie blijkt dat consumenten verwachten dat technologie zoals AI, AR en robots hun winkelervaring in de toekomst zullen vergemakkelijken, vooral bij het winkelen voor kleding. Virtuele kleedkamers, slimme spiegels, avatars die augmented reality gebruiken om te laten zien hoe een kledingstuk zal passen, kunnen allemaal veelvoorkomende stressoren voor plus-size consumenten verlichten.

6. Geen plus-size modellen tonen

Alleen het aanbieden van een groot assortiment en plus-size stijlen is niet genoeg: Deze moeten ook in de markt worden gezet met modellen die plus-size zijn. De Amerikaanse dameskledingwinkel JessaKae en de Indiase e-tailer Tailor and Circus gebruiken niet alleen modellen in alle vormen, lengtes en etniciteiten, maar ook echte mensen met al hun imperfecties, wat door hun klanten zeer wordt gewaardeerd.

7. Het scheiden van plus-size collecties

Volgens schattingen van Plunkettresearch.com is 68 procent van de Amerikaanse vrouwen groter dan maat 14 (UK 16, EU 44), wat betekent dat ze worden beschouwd als plus-size, wat volgens glamour.com een achterhaalde manier kan zijn om de overgrote meerderheid van de consumenten te beschrijven. De beste manier waarop merken en winkeliers vervreemding kunnen voorkomen, is het integreren van plus-maten in hoofdcollecties.

8. Niet authentiek zijn

Last but not least werd authenticiteit genoemd als een ander belangrijk punt van zorg en dit omvat openheid over de maten in de voorraad en niet vaag zijn of consumenten misleiden. Niet alleen hier, maar in het algemeen is luisteren naar wat klanten te zeggen hebben en dieper in de doelgroep duiken een geweldige manier om de inclusiviteit te vergroten en nieuwe klanten te vinden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.